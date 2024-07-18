Євро стабільний у парі з доларом після публікації рішень ЄЦБ

Євро стабільний у парі з доларом після публікації підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Європейський регулятор не став змінювати ключові процентні ставки, як і очікували експерти. Базову ставку за кредитами залишено на рівні 4,25%, ставку за депозитами - 3,75%, ставку за маржинальними кредитами - 4,5%.

У заяві ЄЦБ, опублікованій за підсумками засідання, йдеться про те, що регулятор і далі стежитиме за надходженнями статданих. ЄЦБ не має заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому й ухвалюватиме рішення на кожному окремому засіданні.

У червні ЄЦБ знизив усі три ставки на 25 базисних пунктів вперше з 2019 року.

Тим часом Федеральна резервна система (ФРС) ще не почала цикл пом'якшення грошово-кредитної політики.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери майже на 100% упевнені, що Федрезерв збереже її на поточному рівні в 5,25-5% річних на засіданні 30-31 липня.

Шанси на те, що ставку буде знижено на 25 б.п. у вересні, ринок оцінює в 96,2%, за даними CME FedWatch. Місяць тому така ймовірність оцінювалася лише в 67%, зазначає Market Watch.

Увагу трейдерів спрямовано на прес-конференцію президента ЄЦБ Крістін Лагард, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

На четвер також заплановані виступи низки представників ФРС, зокрема, голів Федеральних резервних банків Чикаго, Далласа і Сан-Франциско Остана Гулсбі, Лорі Логан і Мері Дейлі.

Курс євро до долара за даними на 15:40 EET становить $1,0937 порівняно з $1,0940 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта стерлінгів у парі з доларом опустилася до $1,2986 порівняно з $1,3009 напередодні.

Пара долар/єна торгується на рівні 156,28 єни порівняно з 156,2 єни за підсумками попередніх торгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

