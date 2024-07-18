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Ціни на золото залишаються близькими до рекордних максимумів на тлі підтримки зниження ставок
08:34 18.07.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки ослаблення долара на тлі збільшення бетів на зниження процентних ставок в США підтримало жовтий метал.
Ринки дорогоцінних металів також відчули деякий попит "тихої гавані", оскільки з'явилися повідомлення про потенційне погіршення торговельних відносин між США і Китаєм.
Спотове золото о 06:58 EET подорожчало на 0,3% до 2466,18 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,4% до 2469,55 доларів за унцію. Спотові ціни підскочили до рекордного максимуму в $2 483,78 за унцію.
Жовтий метал демонстрував значне зростання протягом останніх трьох сесій після того, як м'які дані по інфляції в США і деякі оптимістичні коментарі Федеральної резервної системи США посилили бети на зниження процентних ставок.
За даними CME Fedwatch, трейдери вбачають 94% ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні, з невеликою ймовірністю зниження на 50 базисних пунктів.
Ця думка завдала удару по долару, опустивши його до майже чотиримісячного мінімуму, що також сприяло зростанню цін на сировинні товари, які котируються в доларах.
Крім того, попит на золото збільшився після того, як агентство Bloomberg повідомило, що США розглядають можливість запровадження жорсткіших торговельних обмежень проти Китаю, особливо проти технологічного та чіпмейкерського секторів цієї країни.
Такий крок може викликати гнів Пекіна і призвести до відновлення торговельної війни між двома країнами.
Заяви кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа про те, що Тайвань повинен платити за американські оборонні поставки, також зберегли занепокоєння щодо Китаю в грі.
Інші дорогоцінні метали також зросли слідом за золотом. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 1011,75 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло підскочили на 0,7% до 30,573 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь впали, оскільки погіршення настроїв щодо Китаю погіршило перспективи червоного металу. Китай є найбільшим світовим імпортером міді, і будь-які економічні негаразди в країні можуть негативно вплинути на попит на мідь.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 613,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь знизилися на 0,4% до $4,3985 за фунт.
На додаток до побоювань щодо торгової війни з Китаєм, на ринки міді також вплинули слабкі економічні дані з цієї країни. Дані по валовому внутрішньому продукту, опубліковані на початку тижня, показали, що в другому кварталі економіка зросла менше, ніж очікувалося.
Основна увага зараз прикута до Третього пленуму Комуністичної партії Китаю на тлі зростаючого тиску на Пекін з вимогою випустити більше стимулів.
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