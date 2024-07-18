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Ієна зростає, оскільки привид інтервенції лякає інвесторів
08:04 18.07.2024 |
Японська єна досягла шеститижневого максимуму в четвер, підштовхнувши спекуляції щодо офіційного втручання, в той час як долар зазнав значних втрат, оскільки ринки готуються до зниження ставок в США за кілька місяців.
Євро, який за ніч сягнув чотиримісячного максимуму, завис на позначці $1,094, а фунт стерлінгів стабільно тримався на рівні $1,3007, що трохи нижче річного максимуму, досягнутого за підсумками нічної торгівлі.
Ієна різко зросла в середу і піднялася ще на 0,5% до 155,37 за долар на ранніх торгах в Азії в четвер, які пройшли в основному спокійно.
Дані грошового ринку Банку Японії свідчать про те, що минулого тижня влада могла купити майже 6 трильйонів ієн, і трейдери кажуть, що кроки цього тижня мають ознаки подальшої інтервенції, або, принаймні, ринків, наляканих такою перспективою.
«Багато трейдерів і японських інвесторів після інтервенції хотіли перезавантажити свої угоди», - сказав стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл в Сіднеї.
«Великий рух (в середу) застав би їх зненацька і викликав би невелику переоцінку, якби не розгортання цих позицій». Минулого тижня чисті шорти по єні досягли 17-річного максимуму.
Ринки оцінюють зниження процентних ставок в США на понад 60 базисних пунктів цього року і підвищення на 20 базисних пунктів в Японії, що зменшує великий розрив у ставках, який заохочував інвесторів відкривати великі короткі позиції по єні.
Катріл та інші аналітики також вказали на зауваження кандидата в президенти США Дональда Трампа, який в інтерв'ю Bloomberg Businessweek назвав сильний долар і слабкість єни та юаня великою проблемою, що збентежила ринки.
Поки що цього року єна є найгіршою валютою G10 по відношенню до долара, втративши понад 9%, тоді як юань знизився приблизно на 2,2%.
Китайський юань трохи виріс в середу, і за ним будуть уважно стежити в четвер, поки трейдери чекають новин про зустріч лідерів країн в Пекіні, яка, як очікується, завершиться сьогодні.
На початку офшорних торгів юань коливався біля своєї 50-денної ковзної середньої на рівні 7,2667 за долар.
Новозеландський долар перескочив через свою 200-денну ковзну середню в середу і утримував прибуток на початку четверга на рівні $0,6076 після того, як деякі стійкі елементи внутрішньої інфляції призупинили ставки на неминуче зниження процентних ставок.
Австралійський долар був стабільним на рівні $0,6725.
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