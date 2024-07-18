Nasdaq, S&P 500 різко знизилися на тлі падіння акцій виробників мікрочіпів та мегакапів; Dow продовжує ралі

S&P 500 і Nasdaq впали в середу, оскільки падіння акцій виробників мікрочіпів в умовах потенційної ескалації торгових конфліктів США з Китаєм посилило поточний відтік з мега-компаній, пов'язаних з технологічними компаніями.

Повідомлення про те, що адміністрація Байдена розглядає можливість введення суворих торговельних обмежень проти Китаю, призвело до падіння акцій виробників мікрочіпів на 6,8%, що стало найбільшим одноденним падінням індексу SE Semiconductor у Філадельфії з березня 2020 року.

Відкат у групі «Чудової 7-ки», яку очолюють Nvidia та Apple, призвів до падіння Nasdaq на 2,8%, а базовий індекс S&P 500 знизився на 1,4%.

Промисловий індекс Доу-Джонса, який цього року, до недавніх днів, відставав від двох інших індексів, втримав скромний приріст і зафіксував третій поспіль рекордний максимум на закритті.

Середній індекс «блакитних фішок» отримав поштовх від Johnson & Johnson, UnitedHealth Group і, всупереч падінню сектору «чіпів», Intel Corp.

«(Розпродаж) зумовлений тиском в секторі мікросхем, і вперше ми бачимо, що він поширюється на невеликі капітали», - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії.

«США все частіше говорять про посилення тиску (на Китай), що посилило розкручування, яке вже почалося», - додав Грін. «Багато з тих сфер (ринку акцій), якими раніше нехтували, переживають дискримінаційну купівлю».

Індекс малих компаній Russell 2000, який зріс на 11,5% за попередні п'ять сесій, перервав свою найдовшу виграшну серію за останні чотири роки, завдяки відновленню інтересу до більш недооцінених акцій та секторів на ринку цінних паперів.

Сигналізуючи про зростаюче занепокоєння інвесторів, індекс волатильності ринку CBOE ненадовго досяг найвищого рівня за останні шість тижнів.

На економічному фронті показники будівництва житла та дозволів на будівництво здивували, оскільки зростання будівництва багатоквартирних будинків компенсувало падіння в односімейному житловому будівництві.

Згідно з окремим звітом, промислове виробництво в червні зросло вдвічі швидше, ніж очікувалося.

Ці дані збіглися з нещодавніми повідомленнями про те, що, незважаючи на ознаки пом'якшення, економічна стійкість США допоможе Федеральному резерву знизити інфляцію до цільового рівня в 2%, не підштовхнувши економіку до рецесії.

У середу Федеральний резерв опублікував «Бежеву книгу», яка показала, що економічна активність в США зростала помірними темпами з кінця травня до початку липня, але з'явилися ознаки того, що ринок праці продовжує пом'якшуватися.

«Наратив дещо змінився», - сказав Чак Карлсон, головний виконавчий директор Horizon Investment Services в Хаммонді, штат Індіана, - «Економіка виглядає так, ніби вона зросла незначними темпами. «Схоже, що економіка перебуває на шляху до м'якої посадки, а отже, давайте купувати економічно чутливі акції».

Згідно з CME FedWatch Tool, фінансові ринки оцінили ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки у вересні, на рівні 93,5%.

Але деякі політики, визнаючи, що центральний банк наближається до зниження ставок, хотіли б бачити більше даних, які б підтверджували, що інфляція перебуває на стійкому шляху до зниження.

Сезон звітності за другий квартал набирає обертів: компанія Johnson & Johnson опублікувала кращі, ніж очікувалося, прибутки та виручку завдяки високим продажам ліків.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 243,6 пункти, або на 0,59%, до 41 198,08, S&P 500 втратив 78,93 пункти, або 1,39%, до 5 588,27, а Nasdaq Composite впав на 512,42 пункти, або 2,77%, до 17 996,93.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільшого відсоткового падіння зазнали технологічні та комунікаційні послуги, в той час як споживчі товари першої необхідності зросли.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що впали, перевищила кількість тих, що зросли, у співвідношенні 1,39 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі співвідношення 1,66 до 1 було на користь тих, що впали.

Індекс S&P 500 досяг 82 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 251 новий максимум і 37 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 12,47 мільярдів акцій, порівняно з 11,74 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.