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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими - НБУ
У готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн, це на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок року (на 01.01.2024 - 764,4 млрд грн).
Про це повідомляє НБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов'язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", - зазначили в регуляторі.
Станом на 1 липня у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.
На одного жителя України на 1 липня цього року припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року - 66 та 177 відповідно).
У готівковому обігу найбільше перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет - номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше - банкнот номіналом 50 грн та монет номіналом 10 грн (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).
"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше пів річчя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року", - костатували у Нацбанку.
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