Долар США дешевшає до основних валют

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,53%, ширший WSJ Dollar Index - 0,33%.

DXY опустився до чотиримісячного мінімуму на зростаннях очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), зазначає Trading Economics.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal у вівторок заявив, що останні дані щодо інфляції в США надихають.

"Це наближає нас до дезінфляційного тренду, якого ми очікуємо", - сказав Вільямс. Він додав, що Федрезерву хотілося б побачити більше таких даних, щоб набути впевненості в стійкому русі інфляції до цільового показника в 2%.

Учасники ринку практично повністю впевнені в тому, що американський ЦБ почне опускати ставку у вересні, після чого чекають ще двох знижень до кінця цього року.

У середу трейдери чекають публікації Федрезервом регіонального економічного огляду, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

Курс євро до долара за даними на 14:50 EET становить $1,0938 порівняно з $1,0900 на закриття попередньої сесії.

Остаточні дані статистичного управління Європейського союзу за червень, опубліковані в середу, підтвердили сповільнення інфляції (індекс CPI) в єврозоні до 2,5% у річному вираженні з 2,6% у травні. Водночас базова інфляція (індекс CPI Core), що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, залишилася на рівні 2,9%.

У Великій Британії споживчі ціни минулого місяця зросли на 2% у річному вираженні, як і в травні. Експерти в середньому очікували зниження темпів інфляції до 1,9%, за даними Trading Economics.

Повільніше, ніж очікувалося, ослаблення інфляції ставить під сумнів можливість зниження базової процентної ставки Банком Англії в серпні, вважає аналітик Monex Нік Рівз, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Курс фунта в парі з доларом у середу піднявся до максимуму за рік. За даними на 14:50 мск пара фунт/долар торгується на рівні $1,3034 порівняно з $1,2975 напередодні.

Курс долара щодо єни опустилася до 156,42 єни проти 158,35 єни за підсумками попередньої сесії. Курс долара в парі з офшорним юанем впав до 7,2699 юаня проти 7,2890 юаня напередодні.

