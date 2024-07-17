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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4295 грн/$1
12:58 17.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 липня 2024 року.
|Показник
|16.07.2024
|17.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2030
|41,4295
|0,55
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 липня - 41,2575 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: форекс, курс долара, курс валют, курс євро
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