Ціни на золото досягли рекордно високого рівня понад 2470 доларів на тлі зростання ставок на зниження ставок

Ціни на золото зросли до рекордних максимумів на азіатських торгах в середу, продовживши сильну серію нещодавнього зростання на тлі зростаючого оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки у вересні.

Спотові ціни зросли на 0,2% до рекордного рівня 2 478,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, досягли рекордного максимуму 2 483,65 доларів за унцію.

Зростанню золота сприяло, головним чином, зростання оптимізму щодо зниження процентних ставок Федеральним резервом США.

М'які дані по індексу споживчих цін і «голубині» сигнали з боку ФРС змусили трейдерів широко позиціонувати себе для зниження ставки у вересні.

За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні з більш ніж 90% і невеликою ймовірністю зниження на 50 базисних пунктів. Вони також більше не враховували можливість того, що ФРС залишиться в режимі очікування.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив на цьому тижні, що ФРС стає все більш впевненим у тому, що інфляція продовжує сповільнюватись. Раніше він також сигналізував, що центробанку не потрібно, щоб інфляція досягла цільового рівня в 2%, щоб почати знижувати процентні ставки.

Приглушені дані по роздрібних продажах у вівторок посилили думку про те, що економіка США охолоджується, навіть незважаючи на те, що показник виявився дещо вищим, ніж очікувалося.

Зниження процентних ставок є сприятливим для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони представляють собою нижчу альтернативну вартість інвестицій в цей сектор.

Долар впав до більш ніж місячного мінімуму на перспективі зниження ставок, що додатково сприяло зростанню цін на дорогоцінні метали. Інші дорогоцінні метали також зросли слідом за ослабленням долара: ф'ючерси на платину подорожчали на 0,1% до 1016,80 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до 31,543 доларів за унцію.