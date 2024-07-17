Азійські акції падають через втрати техкомпаній, коментарі Трампа струсонули ринки Тайваню та Китаю

Більшість азіатських акцій впали в середу, причому втрати були зосереджені навколо Тайваню і Китаю після того, як кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Тайвань повинен платити США за оборону.

Проте, більш масштабні втрати були обмежені сильним зростанням Уолл-стріт, де індекс Доу-Джонса підскочив майже на 2% до рекордних максимумів, оскільки оптимізм щодо зниження процентних ставок змусив трейдерів переорієнтуватися на більш економічно чутливі сектори і відмовитися від інвестицій в технологічні галузі.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи впали на азіатських торгах.

Тайванський індекс Taiwan Weighted впав на 0,3%, в той час як китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% і 0,5% відповідно. Гонконгський Hang Seng втратив 0,2%.

В інтерв'ю Bloomberg Businessweek Трамп заявив, що вважає, що Тайвань повинен заплатити США за постачання на острів оборонного обладнання, на тій підставі, що Тайвань нічого не дає США.

«Я дуже добре знаю людей, дуже їх поважаю. Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва мікросхем. Я вважаю, що Тайвань повинен платити нам за оборону», - сказав Трамп в інтерв'ю, додавши, що США нічим не відрізняються від страхової компанії.

Відносини між Тайванем і Китаєм є чутливою темою, враховуючи, що Пекін постійно закликає до возз'єднання Тайваню з материком. США є найбільшим постачальником озброєнь для острова, але не мають офіційної дипломатичної угоди з Тайбеєм.

Занепокоєння щодо президентства Трампа також стурбувало китайські ринки протягом останніх сесій, враховуючи, що колишній президент дотримувався жорсткої риторики проти країни. Його адміністрація спровокувала торговельну війну з Пекіном наприкінці 2010-х років.

Китайські ринки також зазнали втрат через низку слабких економічних показників з країни.

Азіатські акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, відступили в середу, оскільки очікування зниження процентних ставок привели до перетікання коштів в більш економічно чутливі сектори.

Основні акції виробників мікросхем також були на межі перед ключовою звітністю в секторі цього тижня, а саме ASML Holding NV і TSMC, які повідомлять про прибутки в середу і четвер відповідно.

Обидві компанії вважаються індикаторами попиту на чіпи, який різко зріс за останній рік на тлі підвищеного інтересу до штучного інтелекту.

Акції TSMC впали приблизно на 2% після коментарів Трампа щодо Тайваню.

Втрати виробників мікросхем призвели до того, що японський Nikkei 225 виріс лише на 0,2%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,2%.

Інші азійські індекси - особливо ті, що мають меншу вагу в технологічному секторі - зросли на перспективі зниження процентних ставок. Японський індекс TOPIX додав 0,5%, а австралійський ASX 200 підскочив на 1% до рекордного рівня.