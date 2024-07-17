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АНАЛІТИКА

Dow досяг рекордного максимуму на закритті, малі компанії зростають на бетах на зниження ставок

07:52 17.07.2024 |

Фінанси

 

Акції Волл-стріт зросли, а промисловий індекс Доу-Джонса досяг рекордного рівня закриття у вівторок після того, як дані про роздрібні продажі в США підтвердили думку про те, що Федеральна резервна система США наближається до циклу пом'якшення, стримуючи інфляцію і уникаючи рецесії.

Всі три основні фондові індекси США виросли в цей день, але послаблення акцій мегакапів на чолі з Nvidia Corp і Microsoft Corp обмежили зростання Nasdaq, який має велику частку технологічних компаній.

Економічно чутливі малі компанії продовжили своє ралі. Індекс Russell 2000 п'ятий день поспіль зростає більше ніж на 1%, що є найдовшою серією з квітня 2000 року. Індекс Dow Jones виріс на 3,5%, досягнувши найвищого рівня з січня 2022 року.

Транспортні акції Dow також перевершили ширші індекси, зафіксувавши найбільший одноденний відсотковий приріст з листопада і досягнувши найвищого рівня закриття з серпня 2023 року, оскільки інвестори все більше зосереджуються на недооцінених галузях ринку.

Вартість акцій, які цього року відставали від своїх колег, що зростали, та більш широкого індексу S&P 500, підскочила на 1,5%.

«Така ротація підкреслює ймовірність зниження процентних ставок вже у вересні, - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку. «Компанії з невеликою капіталізацією мають найкращі шанси отримати вигоду від зниження ставок, і сьогодні ми бачимо цю триєдність: високі прибутки, стійку економіку і високу впевненість у зниженні ставок у вересні».

Економічні дані у вівторок включали вищі, ніж очікувалося, роздрібні продажі, про які повідомило Міністерство торгівлі. Це дало впевненість у тому, що споживчі витрати, на які припадає близько 70% економіки США, залишаються стійкими, незважаючи на обмежувальну монетарну політику, і послабило побоювання, що високі процентні ставки можуть призвести до рецесії економіки.

«Коли ви дивитеся на економічні дані, вони сповільнюються, але не такими темпами, що викликають занепокоєння», - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management в Міннеаполісі. «ФРС бачить те, що хоче бачити - це та солодка точка, коли економіка сповільнюється, але не надто сильно і не надто швидко».

«Це невелике ралі на ринку акцій, схоже, пов'язане з тим, що ФРС знизить ставки на вересневому засіданні, на яке ф'ючерсні ринки налаштовані зі 100% вірогідністю», - додав Хейнлін.

Сезон звітності за другий квартал набирає обертів.

UnitedHealth Group підскочила на 6,5% після того, як повідомила про прибуток, що перевищив консенсус-прогноз, піднявши «блакитні фішки» Dow та індекс охорони здоров'я S&P 500 до історичних максимумів.

Прибуток Bank of America у другому кварталі перевершив очікування, а комісійні за андеррайтинг зросли на тлі відновлення ринків капіталу. Другий за величиною банк США також надав оптимістичні прогнози щодо чистого процентного доходу, завдяки чому його акції зросли на 5,3%.

Акції Morgan Stanley зросли на 0,9% навіть після того, як інвестиційний банк опублікував розчаровуючий дохід від управління капіталом.

Акції Charles Schwab впали на 10,2% після повідомлення про падіння процентного доходу.

Материнська компанія Tinder, Match, підскочила на 7,5% на новинах про те, що інвестор-активіст Starboard має частку в компанії понад 6,5%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 742,76 пункту, або на 1,85%, до 40 954,48, S&P 500 - на 35,98 пункту, або на 0,64%, до 5 667,2, а Nasdaq Composite - на 36,77 пункту, або на 0,2%, до 18 509,34.

З 11 основних секторів S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрували промисловість, в той час як технологічні та комунікаційні послуги були єдиними двома секторами, які закінчили в мінусі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 4,58 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 3,50 до 1 було на користь акцій, що зростали.

Індекс S&P 500 досяг 94 нових 52-тижневих максимумів і трьох нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 305 нових максимумів і 29 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,83 млрд. акцій, порівняно з 11,68 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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