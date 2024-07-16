Долар дрейфує, оскільки коментарі Пауелла фіксують увагу на зниженні ставки у вересні

У вівторок долар торгується біля п'ятитижневих мінімумів, оскільки коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили аргументи на користь зниження ставки у вересні, в той час як криптовалюти зросли на зростанні шансів на переобрання колишнього президента Дональда Трампа на другий термін.

У понеділок Пауелл заявив, що три показники інфляції в США за другий квартал цього року "дещо додають впевненості" в тому, що темпи зростання цін повертаються до цільового показника ФРС стійким чином.

"У нас було три кращі показники, і якщо їх усереднити, то це досить непоганий показник", - сказав Пауелл на заході в Економічному клубі Вашингтона.

Ці коментарі, ймовірно, останні до прес-конференції Пауелла після засідання ФРС 30-31 липня, змінили очікування щодо зниження ставок. Ринки тепер очікують пом'якшення на 68 базисних пунктів цього року, а зниження ставки у вересні повністю враховане в ціні, як показав CME FedWatch Tool.

Курс євро був трохи нижчим - 1,0893 долара, а фунт стерлінгів - 1,2967 долара. Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести аналогічних валют, був на рівні 104,3, недалеко від місячного мінімуму в 104, якого він досяг в понеділок.

"Незважаючи на "голубині" настрої, Пауелл залишився в режимі залежності від даних, що є виправданим після того, як ФРС обпеклася на інфляції в першому кварталі після "голубиного" розвороту в кінці 2023 року", - сказав Чару Чанана, глава валютної стратегії Saxo.

"Ринкам, можливо, доведеться довше чекати на підтвердження своїх сподівань щодо зниження ставок у вересні, а дані по зростанню і ринку праці будуть в центрі уваги, як, наприклад, сьогоднішні роздрібні продажі".

Очікується, що роздрібні продажі в США за червень, які будуть опубліковані сьогодні, знизяться на 0,3% в місячному обчисленні.

Тим часом, єна ослабла на початку торгів після того, як в понеділок досягла місячного максимуму по відношенню до долара на рівні 157,165 за долар. Востаннє вона була на рівні 158,54, оскільки трейдери побоюються подальшого втручання з боку японської влади.

Трейдери підозрюють, що Токіо втрутився в ринок в черговій спробі підняти японську валюту минулого тижня після того, як звіт по інфляції в США виявився прохолоднішим, ніж очікувалося. Дані Банку Японії вказують на те, що влада, можливо, витратила до 3,57 трильйонів ієн на підтримку слабкої єни.

Ринки будуть стежити за новими даними по грошовим ринкам, щоб зрозуміти, чи буде Токіо втручатися в п'ятницю.

Що стосується криптовалют, то біткойн виріс на 1% і торгується трохи нижче позначки в $65 000, майже на найвищому рівні за місяць. Ефір виріс на 1% до $3 466, досягнувши двотижневого піку.

Криптовалюти, а також акції компаній, які можуть виграти від президентства Дональда Трампа, підскочили в понеділок після того, як замах на кандидата від республіканців посилив очікування його перемоги на виборах у листопаді.

Трамп представив себе як прихильника криптовалют під час збору коштів у Сан-Франциско в червні, хоча він не запропонував конкретики щодо запропонованої ним криптополітики.

"Хоча на криптовалютній сцені все ще існує голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер, який розглядається як регулятор, потенційна можливість мати лідера вільного світу в своєму кутку завжди буде добре сприйматися криптовалютними головами", - сказав Кріс Уестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

В інших валютах, австралійський долар знизився на 0,16% до $0,6749, відступивши від шестимісячного максимуму, якого він досяг минулого тижня. Новозеландський долар знизився на 0,17% до $0,6064, досягнувши двотижневого мінімуму.