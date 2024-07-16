Уолл-стріт закрила торги зі зростанням, оскільки інвестори роблять бети на перемогу Трампа і зниження ставок

У понеділок Уолл-стріт закрилася з підвищенням, продовживши п'ятничне ралі, оскільки зростаючі очікування другого президентства Дональда Трампа, після невдалої спроби замаху, породили надії на більш м'яке регуляторне середовище.

Зростаюча ймовірність того, що Федеральна резервна система США почне знижувати ключову процентну ставку вже у вересні, також сприяла підвищенню апетиту до ризику.

Хоча всі три основні фондові індекси США завершили торги значно нижче сесійних максимумів, промисловий індекс Доу-Джонса досяг історичного максимуму на закритті.

Економічно чутливі акції компаній з малою капіталізацією та акції транспортного сектору значно випередили загальний ринок.

Суботній замах на Трампа, ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії, в Пенсильванії, схоже, підвищив його шанси на перемогу на виборах. Президентство Трампа, ймовірно, призведе до більш яструбиної торговельної політики, продовження зниження податків і дерегуляції в багатьох сферах, починаючи від зміни клімату і закінчуючи криптовалютами.

Сайт онлайн-ставок PredictIt показав, що ставки на перемогу Трампа на виборах становлять 67 центів, у порівнянні з 60-центовим показником у п'ятницю, а на перемогу президента-демократа Джо Байдена - 26 центів.

"Головна подія - спроба вбивства Дональда Трампа - не призвела до зниження курсу долара", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research в Нью-Йорку. "Прогнози ВВП не змінилися, очікування того, що ФРС почне знижувати ставки у вересні, не змінилися, корпоративні прибутки випереджають очікування".

"Таким чином, імпульс на ринку залишається заснованим на оптимізмі інвесторів", - додав Стовалл.

Настрої також підтримуються оптимізмом щодо того, що Федеральна резервна система США перейде до очікуваного етапу зниження процентних ставок вже у вересні, а загалом до кінця року відбудеться аж три зниження ставок.

"Зниження процентної ставки у вересні практично зацементоване", - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії Baird в Луїсвіллі, штат Кентуккі, - "Ми знаходимося на тому ж рівні, що і раніше. "Ми знаходимося майже на тому ж рівні, що і сім місяців тому, тобто обіцянка зниження ставки ФРС без рецесії. Це все ще дуже залежить від того, чи прийде ФРС на вечірку".

Виступаючи в понеділок в Економічному клубі Вашингтону, голова ФРС Джером Пауелл підтвердив свою віру в те, що економіка США може уникнути рецесії, а останні дані свідчать про прогрес у зниженні інфляції до цільового показника центрального банку в 2%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 210,82 пункти, або на 0,53%, до 40 211,72, S&P 500 - на 15,87 пункти, або на 0,28%, до 5 631,22, а Nasdaq Composite - на 74,12 пункти, або на 0,40%, до 18 472,57.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли акції енергетичного сектору, в той час як комунальні послуги були в аутсайдерах.

Прибуток Goldman Sachs у другому кварталі збільшився більш ніж удвічі, перевершивши прогнози аналітиків щодо надійного андеррайтингу боргових зобов'язань та торгівлі цінними паперами з фіксованою дохідністю. Акції брокера виросли на 2,6%.

Акції Macy's Inc впали на 11,7% після того, як універмаг припинив переговори про викуп з Arkhouse Management і Brigade Capital.

Перспектива другого президентства Трампа призвела до зростання акцій Trump Media & Technology Group на 31,4%.

Акції криптовалют також показали хороший результат: Coinbase Global, Marathon Digital Holdings і Riot Platforms зросли від 11,4% до 18,3%.