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Курс долара США зростає до основних світових валют
16:06 15.07.2024 |
Курс долара США в понеділок зростає до основних світових валют через посилення інтересу до активів "тихої гавані" після замаху на колишнього президента США Дональда Трампа.
Як повідомлялося, політик дістав поранення під час стрілянини на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Пізніше він заявив, що почувається нормально.
На думку багатьох експертів, ця подія збільшує шанси Трампа на перемогу на президентських виборах цього року, що штовхає долар вгору, пише Trading Economics.
Важливою подією цього тижня буде засідання Європейського центрального банку. Хоча, як очікується, у четвер ЄЦБ збереже відсоткові ставки на колишньому рівні, трейдери шукатимуть вказівки на подальші кроки ЄЦБ у підсумковому комюніке і виступі глави банку Крістін Лагард.
Індекс DXY, що розраховується біржею ICE і показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, піднявся на 0,08%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,14%.
Євро торгується вдень у районі $1,0906 порівняно з $1,0908 за підсумками минулої сесії, залишаючись на максимумі за чотири місяці.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз на рівні 172,37 єни порівняно зі 172,17 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 158,11 єни проти 157,84 єни днем раніше.
Фунт стерлінгів торгується в понеділок на рівні $1,2970 порівняно з $1,2988 днем раніше (максимальний рівень за рік). Курс євро становить 0,8408 фунта проти 0,8396 у п'ятницю.
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