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В Україні з початку роки видали доступних кредитів на ₴317 мільярдів

13:28 15.07.2024 |

Фінанси, Економіка

В Україні з початку роки видали доступних кредитів на &#8372;317 мільярдів

 

В Україні з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом на 15 липня 2024 року, банки видали мікро-, малому та середньому бізнесу пільгових кредитів на 317 млрд грн, із них за минулий тиждень - на 1,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгові кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити - від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Із початку 2024 року за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали 13 119 кредитів на 50 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 9 922 кредити на 25,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 42 956 кредитів на 116,1 млрд грн), з яких станом на 15 липня поточного року: 21,51 млрд грн - на інвестиційні цілі; 62,47 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу; 39,21 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 17,63 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції; 57,58 млрд грн - на антивоєнні цілі; 15,34 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» підписано 92 083 кредитні договори на 317 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 63 432 договори на 142,8 млрд гривень.

В Україні з початку роки видали доступних кредитів на &#8372;317 мільярдів

 

Як повідомлялось, програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала в Україні 1 лютого 2020 року. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 46 банками.

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпідтримки за ініціативи Мінфіну уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати програму «Доступні кредити 5-7-9%» виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.
 

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