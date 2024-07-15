Погашення боргу за «5-7-9%» з урахуванням поточної динаміки буде викликом - НБУ

У повному обсязі погасити борг із компенсації пільгових ставок перед банками за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з урахуванням поточної динаміки використання бюджетних коштів буде складним завданням, вважає директорка департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Первін Дадашова.

"Ми можемо зменшити щомісячні потреби програми, сфокусувавши її, стримуючи зростання портфеля і знижуючи обсяги компенсацій. Тоді наявний бюджет буде частково перекривати борг. Але, судячи з поточної динаміки, повністю покрити заборгованість буде викликом. Отже, треба рішучіше переглядати умови програми", - таку думку висловила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами директора департаменту, Фонд розвитку підприємництва (ФРП) зараз щомісяця виплачує більші обсяги коштів банкам, ніж торік, і виконує зобов'язання досить системно.

"Водночас щомісяця на портфелі 129 млрд грн виникає від півтора до двох мільярдів гривень нових вимог щодо компенсації. Тому борг Фонду - динамічна цифра, і важливо розуміти, чи здатні ми взагалі його зменшити, наприклад, до кінця року", - поінформувала Дадашова.

Розповідаючи про те, як можуть скоротитися середньомісячні видатки на держпрограму з огляду на нещодавні зміни до неї, директорці було важко назвати конкретну цифру. Однак зазначила, що скорочення щомісячних витрат на "5-7-9%" не буде радикальним без подальших змін до дизайну програми.

"Національний банк бачить повну інформацію про портфель із запізненням. Наприклад, ми поки що не маємо інформації про кредитування в програмі за першу половину 2024 року. Щоб оцінити, наскільки фокусування зменшує потребу, потрібні актуальні дані", - уточнила вона.

Дадашова дотримується думки, що прискорення виплат Фондом, яке спостерігається, надає змогу тимчасово погасити заборгованість, наявну з 2023 року, яка на початок червня була на рівні 5,8 млрд грн, але не розв'язати повністю проблему з виникненням і погашенням боргу.

"Поточний борг Фонду - компенсації останніх двох-трьох місяців. Наприкінці минулого року ми зіткнулися з "хвостами" майже в шість місяців, критичними для всіх учасників процесу. Ми повинні щонайменше не погіршувати поточний темп і до кінця року якомога більше знизити борг", - додала вона.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів станом на 1 березня перерахував банкам, які беруть участь у державній програмі компенсації відсоткових ставок за кредитами "5-7-9%", 2,3 млрд грн із 7 млрд грн боргу перед ними на початок цього року. Решту 4,7 млрд грн уряд планував погасити в березні-травні. Водночас, згідно зі звітом про фінансову стабільність НБУ, заборгованість перед банками на початок червня становила 5,8 млрд грн.

Згідно з даними Мінфіну, протягом минулого тижня в рамках "5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгових кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити - від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд грн.

Загалом від початку 2024 року за програмою підприємці отримали 13119 кредитів на 50 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 9922 кредити на 25,8 млрд грн.