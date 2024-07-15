НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,9984 грн/$1

Починаючи з 12 вересня 2024 року, ціна підписки Game Pass Ultimate, PC та Core зміниться для вже наявних користувачів у всьому світі. План для ПК подорожчає з $9,99 до $11,99 (зі 190 до 230 грн для України), вартість Ultimate підніметься до $19,99.