Фінансові новини
- |
- 15.07.24
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,9984 грн/$1
12:35 15.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 липня 2024 року.
|Показник
|12.07.2024
|15.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.0515
|40.9984
|-0.13
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 15 липня - 41,0434 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Донори заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів
|У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Курс долара США зростає до основних світових валют
|В Україні з початку роки видали доступних кредитів на ₴317 мільярдів
|Погашення боргу за «5-7-9%» з урахуванням поточної динаміки буде викликом - НБУ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,9984 грн/$1
|Фокус системи страхування воєнних ризиків спершу буде на роздрібних продуктах - НБУ
|Програма «5-7-9%» усе ще потребує звуження - НБУ
Бізнес
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони