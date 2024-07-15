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Програма «5-7-9%» усе ще потребує звуження - НБУ
12:18 15.07.2024 |
Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на нещодавні зміни зі звуженням ліміту фінансування обігових коштів до 5 млн грн, усе ще недостатньо сфокусована на допомозі бізнесу, який справді цього потребує, вважає директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.
"Поточні умови програми все ще не забезпечують достатнього фокусу на підтримці виключно бізнесів, що цього критично потребують. Залишається багато напрямів фінансування, що виникли у відповідь на реалії воєнного стану та потрібні були в розпал кризи 2022 року, але зараз не пріоритетні", - таку думку висловила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наприклад, нещодавно було знижено ліміт обсягу кредитів на фінансування обігових коштів більш як удесятеро - до 5 млн грн. Це відчутна зміна, але більшість кредитів малим і середнім підприємствам на поповнення обігових коштів по "5-7-9%" якраз і надавалася на суми 3-5 млн грн, тому в цій частині програма залишається всеохопною", - пояснила директорка.
За словами Дадашової, оскільки економічні умови зараз кращі, ніж у минулі роки, потреби в такій всеосяжній підтримці немає. Метою наразі є звуження підтримки за "5-7-9%" тільки для інвестиційних проєктів, проєктів у пріоритетних сферах, зазначила вона.
Однією з найбільших проблем програми є брак коштів для фінансування та виникнення боргу уряду з компенсації відсоткових ставок банкам. "Як собака за хвостом, ми бігаємо за цим боргом - щороку погашаємо борги попереднього періоду, але формуємо нові", - зазначила директор.
Дадашова додала, що на поточні виплати за наявним портфелем позик "5-7-9%", без запасу для покриття боргу і зростання портфеля, закладених бюджетних видатків вистачатиме "впритул".
Вона вважає, що на горизонті планування роботи програми на два-три роки не повинно виникати боргів за рахунок фокусу програми, параметрів ставок і запланованих обсягів кредитного портфеля.
"Ми перебуваємо на одній сторінці з Міністерством економіки та Міністерством фінансів стосовно проблематики програми "5-7-9%" та її подальшого розвитку. Діалог тривав іще з минулого року, і ми досягли певного консенсусу з багатьох аспектів дизайну програми", - наголосила вона.
На думку директора, питання полягає лише в тому, наскільки швидко відомства зможуть упровадити бажані зміни у програму.
Як повідомлялося, уряд України постановою №473 від 30 квітня 2024 року знизив максимальні ставки за кредитами, залученими за держпрограмою часткової компенсації ставки "5-7-9%", з 30% до 23% річних і зменшив максимальну суму видачі позик на фінансування оборотного капіталу підприємств (крім агрокомпаній) до 5 млн грн.
Перегляд програми "5-7-9%" є однією з умов програми розширеного фінансування EFF України з Міжнародним валютним фондом.
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