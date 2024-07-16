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АНАЛІТИКА

Долар зростає, оскільки ринки розвертаються на користь перемоги Трампа

08:19 15.07.2024 |

Фінанси

 

Долар значно виріс у понеділок, а криптовалюти підскочили, оскільки ставки на перемогу Дональда Трампа на майбутніх виборах в США набирали обертів після спроби вбивства колишнього президента США.

Торги в Азії були слабкими, оскільки Японія пішла на вихідні, хоча новини про замах на Трампа домінували на ринку і змусили інвесторів збільшити шанси на перемогу Трампа в листопаді.

Замах на Трампа, ймовірно, зміцнює його "репутацію сильної людини", вважає Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital.

Онлайн-сайт ставок PredictIT оцінює перемогу республіканців у 66 центів, порівняно з 60 центами у п'ятницю, а демократів - у 38 центів. Поточні шанси вказують на те, що республіканці мають вдвічі більше шансів на перемогу на виборах, ніж демократи.

Це спричинило загальне зростання долара, в результаті чого курс євро знизився на 0,14% до $1,0895, а фунт стерлінгів впав на 0,12% до $1,2975.

Готівкові казначейські облігації США не торгувалися в Азії в понеділок через свято в Японії, але 10-річні ф'ючерси на казначейські облігації знизилися, вказуючи на те, що прибутковість зросте, коли торгівля готівкою почнеться пізніше в цей день. Прибутковість облігацій рухається обернено пропорційно цінам.

"Функція реакції ринку на президентство Трампа характеризується зміцненням долара США і підвищенням кривої казначейських облігацій США, тому ми можемо спостерігати деякі з цих явищ на наступному тижні, якщо його шанси на перемогу на виборах ще більше зростуть після цього інциденту", - сказав Ронг Рен Го, портфельний менеджер Eastspring Investments.

Ціни на криптовалюти також зросли в очікуванні перемоги Трампа: біткоїн подорожчав на 9% до 62 766 доларів. Ефір підскочив більш ніж на 7% до $3 331,60.

У понеділок увагу інвесторів також привернули новини з Китаю: дані показали, що друга за величиною економіка світу в другому кварталі зростала набагато повільніше, ніж очікувалося, через затяжний спад на ринку нерухомості, а також через те, що незахищеність робочих місць знизила внутрішній попит.

Окремі дані, опубліковані сьогодні, показали, що ціни на нове житло в Китаї в червні впали найшвидшими темпами за останні дев'ять років, а постраждалий сектор намагається знайти дно, незважаючи на заходи державної підтримки, спрямовані на контроль надлишкової пропозиції та зміцнення довіри.

Китайський юань майже не відреагував на ці дані і лише трохи збільшив свої втрати з початку сесії, щоб завершити торги на 0,14% нижче на рівні 7,2609 за долар на біржовому ринку.

"В цілому, це негативний результат. Він показує, що імпульс зростання у другому кварталі, схоже, слабшає", - сказав Елвін Тан, керівник валютної стратегії РБК Капітал Маркетс.

"Ослаблення імпульсу в другому кварталі означає, що нам знадобиться більше підтримки, щоб вивести економіку на цільовий показник у 5% за весь рік".

У понеділок розпочався чотириденний пленум китайських високопосадовців, який відбувається раз на п'ять років і зазвичай є приводом для змін у політиці, і на ньому будуть обговорюватися заходи, спрямовані на підтримку відновлення другої за величиною економіки в світі, яке відбувається несистемно.

Вважалося, що Токіо втрутився на ринок, щоб підтримати побиту японську валюту минулого тижня після більш холодного, ніж очікувалося, звіту про інфляцію в США, а дані Банку Японії свідчать про те, що влада могла витратити на це до 3,57 трильйона ієн (22,4 мільярда доларів США) в четвер.

Аналітики кажуть, що вихідний понеділок в Японії може створити ідеальні умови для влади, щоб знову вдатися до інтервенцій, враховуючи дефіцит ліквідності, подібно до того, як це було під час раундів інтервенцій у квітні-травні.

"Для того, щоб отримати більшу віддачу від вкладених коштів, валютні інтервенції в спокійних умовах або після виходу більш м'яких економічних даних США здаються розумним кроком", - сказала Джейн Фолі, керівник відділу валютних стратегій Rabobank.

"Інтервенції, які були проведені цієї весни, показали, що Мінфін готовий діяти поза звичайними торговими годинами в Токіо".

За матеріалами: investing.com
 

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