Ціни на золото знижуються на тлі зміцнення долара після замаху на Трампа

Ціни на золото дещо знизилися на початку азіатських торгів, залишаючись на рівні рекордного максимуму, але спостерігаючи незначне зростання попиту на активи-прихістки після замаху на колишнього президента США Дональда Трампа.

Купівля активів-прихістків в умовах зростаючої політичної невизначеності в США сприяла зміцненню долара, і в понеділок він дещо відновив свої нещодавні втрати. Проте долар залишився слабким на тлі зростаючих бетів на зниження процентних ставок в США, які підтримували золото протягом останніх тижнів.

Спотове золото о 02:34 EET подешевшало на 0,2% до 2 407,49 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,4% до 2 412,20 доларів за унцію.

Ринки все ще намагаються впоратися з невизначеними політичними перспективами для США після невдалого замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Нападник вистрілив у Трампа і влучив йому у вухо, хоча колишнього президента все ще бачили, як він закликав прихильників "боротися!".

Спочатку очікувалося, що підвищена політична напруженість після нападу підтримає гравців, які грають на золоті. Але такий сценарій не спрацював, оскільки долар отримав певну вигоду від притоку капіталу, тоді як жовтий метал значною мірою відступив після замаху.

Аналітики припускають, що замах підвищила шанси Трампа на перемогу над лідером Демократичної партії Джо Байденом. Очікується, що президентство Трампа потенційно призведе до зростання інфляції та боргу - сценарій, який зазвичай призводить до зміцнення долара.

Долар виріс приблизно на 0,2% проти кошика валют, хоча протягом останніх двох тижнів він зазнав значних втрат.

Трейдери були дещо обережними по відношенню до золота, оскільки жовтий метал торгувався близько до рекордного максимуму в $4 050 за унцію, досягнутого на початку цього року. Історично золото завжди різко падало після досягнення короткочасних рекордних максимумів.

Жовтий метал, як і більш широкі ринки металів, значно виграли від збільшення спекуляцій щодо зниження процентних ставок Федеральним резервом США. М'які показники інфляції індексу споживчих цін минулого тижня змусили трейдерів збільшити ставки на те, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні, і ця думка завдала удару по долару.

Інші дорогоцінні метали також відступили в понеділок, оскільки попит на безпечний притулок був незначним.

Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до $1 007,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,9% до $30,890 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в понеділок, продовживши втрати минулого тижня на тлі постійних побоювань щодо Китаю, який є найбільшим імпортером.

Дані в п'ятницю показали, що китайський імпорт червоного металу впав в червні, що викликає питання щодо внутрішнього попиту.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $9 841,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,5633 за фунт.