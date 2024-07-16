Уолл-стріт закрилася з підвищенням на бетах на зниження ставки ФРС

У п'ятницю індекси Волл-стріт закрилися зі зростанням, а індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average досягли внутрішньоденних рекордних максимумів на бетах на те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки у вересні, в той час як акції великих банків впали після звітності зі змішаними результатами.

Деякі з найдорожчих компаній на ринку відскочили назад після падіння на попередній сесії. Apple і Nvidia виросли більш ніж на 1% кожна.

Індекси S&P 500 та Dow підскочили до історичних максимумів, але до закриття торгів втратили більшу частину своїх прибутків.

Прибуток JPMorgan Chase у другому кварталі збільшився завдяки зростанню комісійних за послуги інвестиційного банкінгу. Однак акції найбільшого банку світу впали на 1,2%.

Акції Wells Fargo впали на 6% після того, як кредитор не виправдав прогнозів щодо квартального процентного доходу, а Citigroup - на 1,8%, незважаючи на те, що повідомив про різке зростання доходів від інвестиційного банкінгу.

Індекс банків S&P 500 втратив 1,5%.

Індекс Russell 2000 зростає третій день поспіль, набравши 1,1% і досягнувши максимуму з 2022 року, а індекс S&P 400 середньої капіталізації зріс на 0,9%. Цього року ці два індекси відстали від S&P 500.

"Ротація в бік компаній з малою та середньою капіталізацією все ще триває, і в цілому це позитивний знак", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group.

Найбільш торгованою акцією в S&P 500 була Tesla, акції якої були продані протягом сесії на суму 38 мільярдів доларів. Виробник електромобілів підскочив на 3%.

S&P 500 піднявся на 0,55% і завершив сесію на позначці 5 615,35 пунктів.

Nasdaq набрав 0,63% до 18 398,45 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,62% до 40 000,90 пунктів.

За тиждень S&P 500 виріс на 0,9%, Nasdaq додав 0,2%, а Dow виріс на 1,6%.

Оскільки фондові індекси торгуються біля рекордних максимумів, інвестори роблять ставку на сильне зростання прибутку компаній, окрім Nvidia та інших важковаговиків, які отримали вигоду від вибухового зростання обчислень на основі штучного інтелекту.

Аналітики очікують, що в другому кварталі прибуток компаній S&P 500 підскочить на 9,6%, при цьому спостерігатиметься сильне зростання технологічних компаній, але знизяться прибутки в секторах нерухомості, промисловості та матеріалів, свідчать дані LSEG IBES.

"Тематична привабливість історії про штучний інтелект все ще дуже велика", - сказав Закарі Хілл, керівник портфельного управління Horizon Investments в Шарлотті, штат Північна Кароліна. "Нам просто потрібно побачити перелом у зростанні прибутків з боку решти ринку, і це те, за чим ми будемо дуже уважно стежити протягом наступних кількох тижнів".

Дані показали, що ціни виробників у червні були дещо вищими, ніж очікувалося, але це мало вплинуло на бети на перше зниження ставки у вересні. Звіт слідує за даними про несподіване падіння споживчих цін в США в четвер.

Трейдери вбачають 94% ймовірність зниження ставки у вересні, в порівнянні з 78% тиждень тому, згідно з даними CME FedWatch Tool.

В індексі S&P 500 кількість емітентів, що зростають, перевищує кількість емітентів, що падають, у співвідношенні 4,1 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 62 нових максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; індекс Nasdaq зафіксував 170 нових максимумів і 36 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 11,3 млрд. акцій, порівняно з 11,6 млрд. акцій в середньому за попередні 20 сесій.