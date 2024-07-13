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НБУ пов'язує перспективи активізації кредитування в інвалюті з відновленням експортних шляхів

23:55 12.07.2024 |

Фінанси

 

Зростання кредитування українського бізнесу в іноземній валюті стримується порушеними війною логістичними експортними шляхами, вважає перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Для цього (зростання валютного кредитування) потрібно, щоб стабілізувалися і відновилися експортні шляхи, експортна логістика. Тому що валютні ризики ніхто на себе брати не хоче: ні банки, ні клієнти", - сказала вона на презентації щомісячного огляду економіки, організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС).

Рожкова вважає, що в перспективі таке валютне кредитування відновиться.

За оперативними даними центробанку, кредитний портфель юросіб в інвалюті за червень скоротився на 1,4% - до $5,9 млрд. За рік падіння становило 6,7%, а за два роки - більше ніж на чверть. Загалом після повномасштабного вторгнення РФ в Україну доларовий кредитний портфель бізнесу скоротився в 1,7 раза.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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