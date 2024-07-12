Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється відносно єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, проте зміцнюється щодо єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опустився на 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Ослабленню долара сприяє зростання очікувань, що Федеральна резервна система (ФРС) незабаром розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики, оскільки дані Мінпраці США засвідчили значне уповільнення інфляції в країні.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ у вересні ринок тепер оцінює в майже 85%, за даними CME FedWatch.

Темпи інфляції (індекс CPI) у Штатах у червні сповільнилися до 3% у річному вираженні з 3,3% у травні. Споживчі ціни вперше з травня 2020 року зменшилися порівняно з попереднім місяцем - на 0,1%.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в четвер, що останні економічні статдані свідчать про доцільність коригування грошово-кредитної політики.

Як зазначив глава ФРБ Чикаго Остан Гулсбі, червневий звіт з інфляції надає йому впевненості у тому, що інфляція в Штатах повертається до цільового показника ФРС у 2%.

У п'ятницю увага трейдерів спрямована на дані про динаміку цін виробників у США за червень, які будуть опубліковані о 15:30 кв. м.

Курс євро до долара за даними на 15:00 EET становить $1,0890 порівняно з $1,0869 на закриття попередньої сесії.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, підтвердили ослаблення інфляції у Франції. Споживчі ціни в країні, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у червні збільшилися на 2,5% у річному вираженні, йдеться в остаточному звіті Національного статистичного управління Insee. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з травнем, коли ціни зросли на 2,6%. Попередньо також було оголошено про підвищення цін у червні на 2,5%, і аналітики не очікували перегляду, за даними Trading Economics.

Оцінку червневої інфляції у Франції в щомісячному вираженні було несподівано переглянута до 0,2% з 0,1%. Її темпи прискорилися порівняно з 0,1% у травні.

Пара фунт/долар у п'ятницю торгується на рівні $1,2963 порівняно з $1,2914 за підсумками торгів у четвер.

Курс долара щодо єни збільшився під час торгів до 159,01 єни порівняно з 158,84 єни на закриття попередньої сесії. У четвер пара долар/ієна подешевшала на 2,6%, що місцеві ЗМІ вважають результатом інтервенцій Банку Японії на валютному ринку після падіння вартості єни до 38-річних мінімумів.

Курс долара до офшорного юаня становить 7,2703 юаня проти 7,2682 юаня напередодні.