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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,0515 грн/$1
12:36 12.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 липня 2024 року.
|Показник
|11.07.2024
|12.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.8423
|41.0515
|0.51
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 липня - 40,8823 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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