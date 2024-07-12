Фінансові новини
- |
- 12.07.24
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки знизили ставки за депозитами для населення
12:22 12.07.2024 |
У червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж місяць тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Таким чином, ставки за депозитами у гривні трохи перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за прогнозами уряду та НБУ до кінця року становитиме близько 8%.
Ставки за валютними депозитами залишаються на мінімальному рівні. Проте з початку року курс долара зріс на 8%, що практично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними вкладами. Прогнози свідчать про подальше зростання курсу долара.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,142 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).
Ставки та інфляція
Нагадаємо, НБУ знижує облікову ставку, яка зараз становить 13,0%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. У квітні НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Не виключено, що у липні центробанк знову знизить ставку за сертифікатами, що призведе до падіння ставок за депозитами.
За даними НБУ, в Україні на 1 червня 2024 року працювало 63 банки.Найбільше коштів населення було у державних ПриватБанку - 405,7 млрд гривень та Ощадбанку - 192,7 млрд гривень. Понад третина вкладів населення (35,6%) були у доларах та євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Більше 20 країн та Євросоюз підписали Український договір
|Залужний приступив до роботи посла України у Великобританії
|CNN: США і Німеччина зірвали план РФ вбити главу Rheinmetall
|США оголосили пакет допомоги Україні на $225 млн із ЗРК Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,0515 грн/$1
|Банки знизили ставки за депозитами для населення
|Банки України у червні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення
|НБУ чекає обґрунтувань Мінекономіки для збільшення терміну валютних розрахунків машинобудівників до 270 днів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.07.24
|Ціни на золото стійко тримаються вище $2400, оскільки м'які дані по ІСЦ підживлюють бети на зниження ставок
|Азійські акції падають, оскільки фіксація прибутку в технологічному секторі затьмарює радість від скорого зниження ставок
Бізнес
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей