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Банки знизили ставки за депозитами для населення

12:22 12.07.2024 |

Фінанси

 

У червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Банки знизили ставки за депозитами для населення

 

Таким чином, ставки за депозитами у гривні трохи перевищують рівень очікуваної інфляції, яка за прогнозами уряду та НБУ до кінця року становитиме близько 8%.

Ставки за валютними депозитами залишаються на мінімальному рівні. Проте з початку року курс долара зріс на 8%, що практично нівелювало різницю у ставках між гривневими та валютними вкладами. Прогнози свідчать про подальше зростання курсу долара.

Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,142 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Банки знизили ставки за депозитами для населення

 

Ставки та інфляція

Нагадаємо, НБУ знижує облікову ставку, яка зараз становить 13,0%. Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти у НБУ, залучені у населення. У квітні НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Не виключено, що у липні центробанк знову знизить ставку за сертифікатами, що призведе до падіння ставок за депозитами.

За даними НБУ, в Україні на 1 червня 2024 року працювало 63 банки.Найбільше коштів населення було у державних ПриватБанку - 405,7 млрд гривень та Ощадбанку - 192,7 млрд гривень. Понад третина вкладів населення (35,6%) були у доларах та євро.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: депозит
 

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