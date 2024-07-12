Банки України у червні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,1% річних. Ставки впали на 0,5 в.п.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні із 15,3% до 15,2% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 251 млрд гривень, для підприємств - на 1,6% до 791 млрд гривень.

Ризики для банків

Ставки банків за кредитами для населення традиційно залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів.

Зокрема, ПриватБанк може видати нові кредити на 200-300 млрд гривень, якщо з'явиться кредитоспроможний попит. Станом на 1 травня 2024 року ПриватБанк видав кредитів на 102 млрд гривень, у тому числі фізичним особам на 68 млрд гривень.

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, у квітні - до 13,5%, у червні - до 13,0%. НБУ оголосить чергове рішення щодо ставки наприкінці місяця - 25 липня. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні та ставки за кредитами для населення та бізнесу.