НБУ чекає обґрунтувань Мінекономіки для збільшення терміну валютних розрахунків машинобудівників до 270 днів

Національний банк України (НБУ) попросив Міністерство економіки обґрунтувати аналітичними даними пропозицію щодо продовження граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями для галузі машинобудування зі 180 до 270 днів, повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна".

"Національний банк запросив у Міністерства економіки додаткові аналітичні обґрунтування під позиції, за якими КМУ рекомендував збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 180 до 270 днів. Після їх отримання НБУ розгляне відповідну пропозицію Кабміну", - йдеться у відповіді на запит агентства.

Як повідомлялося, НБУ з 12 липня за клопотанням Кабміну розширив граничний термін повернення експортної валютної виручки для низки аграрних продуктів, а також зняв обмеження щодо термінів поставок під час імпорту товарів військового та подвійного використання виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель, зокрема для розширення потужностей.

Уряд 21 червня рекомендував НБУ також збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів з великим плечем доставки та у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів.

Зокрема, в частині експорту йшлося про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТЗЕД: 2818, 2849, 2850 00, 7304, 7305, 7306, 8421, 8424, 8428, 8432, 8456, 8466, 8481, 8501, 8607, 8716, або про корунд, карбіди, труби, гідриди, центрифуги, механічні пристрої, сільськогосподарські машини, двигуни й генератори та схожу продукцію.

Водночас за імпортними операціями Кабмін рекомендував центробанку переглянути термін розрахунку в бік збільшення до 270 днів для таких товарів за УКТЗЕД: 7210, 7212, 8412, 8413, 8414, 8417, 8422 40 00 90, 8422 90 90 00, 8424, 8426, 8428, 8431, 8433, 8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8479, 8481, 8482, 8483, 8501, 8515, 8537, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8710 00 00 00 (крім винятків, передбачених переліком), 8716, 9013, 9024, 9031.

Серед них, зокрема: плоский прокат, двигуни та силові установки, насоси для речовин, а також повітряні та вакуумні, печі та горнило, механічні пристрої, суднові дерик-крани, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги, машини й механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включно з пресами для соломи чи сіна, газонокосарки та сінокосарки, верстати токарні, металорізальні та різні інші, крани, клапани, вентилі, вали трансмісійні, електричні двигуни та генератори, апарати для паяння або зварювання, пульти, панелі, консолі, розподільчі щити, моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, кузови, танки та інший бойовий самохідний броньований транспорт, причепи та напівпричепи, контрольні чи вимірювальні прилади тощо.

