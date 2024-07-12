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Nasdaq різко знизився на тлі відтоку інвесторів з Big Tech

07:34 12.07.2024 |

Фінанси

 

Індекс Nasdaq різко знизився в четвер через втрати Nvidia, Apple і Tesla, оскільки інвестори переорієнтувалися на менші компанії після того, як більш м'які, ніж очікувалося, дані по інфляції дали підстави вважати, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки у вересні.

S&P 500 також втратив позиції після того, як звіт Міністерства праці США показав, що споживчі ціни в США несподівано впали в червні, а річний приріст був найменшим за рік, що наблизило ФРС до зниження ставки у вересні. Dow завершив торги зі скромним зростанням.

Ф'ючерси на процентні ставки свідчать про те, що трейдери вбачають більше 90% ймовірності того, що ФРС знизить ставки на своєму вересневому засіданні, в порівнянні з 74% в середу, згідно з даними CME Group's Fedwatch.

Незважаючи на ознаки зниження інфляції, найцінніші компанії Волл-стріт втратили позиції: Microsoft і Amazon втратили більше 2% кожна, а Meta Platforms - близько 4%.

Акції Tesla впали на 8,4%, що стало найбільшим одноденним падінням з січня, після того, як Bloomberg News повідомило, що компанія відкладає запуск роботаксі приблизно на два місяці - до жовтня.

Акції Apple впали на 2,3% після досягнення рекордного максимуму в середу. BofA Global Markets підвищив свій ціновий орієнтир для Apple, заявивши, що очікує високих продажів iPhone, частково завдяки новим функціям штучного інтелекту.

У той час як акції високотехнологічних компаній впали в четвер, акції менших компаній зросли.

Індекс Russell 2000, який значно відставав від базового індексу в 2024 році, підскочив на 3,6% і закрився на найвищому рівні з березня 2022 року, оскільки інвестори зробили ставку на те, що зниження ставок поліпшить умови для менших компаній.

"Я думаю, що інвестори зараз вірять у те, що ФРС готова почати знижувати процентні ставки. І тому вони кажуть: "Для мене цього достатньо. Мені не потрібно чекати, поки вони це зроблять", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Обсяги торгів на американських біржах були високими: 12,6 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 11,5 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.

Індекс S&P 500 знизився на 0,88% і завершив сесію на позначці 5 584,54 пункти.

Nasdaq знизився на 1,95% до 18 283,41 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,08% до 39 753,75 пунктів.

Зниження в четвер завершило семиденну серію рекордно високих закриттів для Nasdaq і шестиденну серію для S&P 500. Це було найбільше одноденне процентне падіння Nasdaq з 30 квітня.

Індекс нерухомості S&P 500 зріс на 2,7%, зменшивши втрати з початку року до 1%. Індекси послуг зв'язку та інформаційних технологій впали більш ніж на 2% кожен.

Акції Delta Air Lines впали на 4% після прогнозу нижчих, ніж очікувалося, прибутків у поточному кварталі.

Акції інших великих авіакомпаній також впали, а індекс пасажирських авіакомпаній S&P 500 знизився на 2,7%.

"Це може бути місцем, де споживачі відчувають тиск інфляції. Це проявляється в дискреційному фінансуванні таких речей, як авіаквитки", - сказав Скотт Хелфштейн, голова інвестиційної стратегії Global X.

У п'ятницю інвестори чекають на дані по індексу цін виробників, щоб отримати уявлення про траєкторію інфляції, а також про прибутки великих банків за другий квартал.

Citigroup впав на 1,9% після того, як американські банківські регулятори оштрафували кредитора на 136 мільйонів доларів.

Conagra Brands впали на 1,5% після того, як виробник упакованих продуктів харчування спрогнозував річний дохід і прибуток нижче оцінок.

В індексі S&P 500 емітенти, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 3,7 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 51 нового максимуму і 2 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 141 новий максимум і 50 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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