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АНАЛІТИКА

Долар дешевшає до основних валют перед публікацією звіту про динаміку інфляції в США

15:53 11.07.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер перед публікацією червневого звіту про динаміку споживчих цін у країні.

Міністерство праці США оприлюднить дані щодо інфляції о 15:30 кч. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів зростання споживчих цін у Штатах минулого місяця до 3,1% у річному вираженні з травневих 3,3%.

Статдані дадуть трейдерам нові сигнали щодо можливих термінів пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Наразі інвестори оцінюють імовірність зниження базової відсоткової ставки Федрезервом у вересні приблизно в 70%. Також вони очікують ще одного зменшення вартості запозичень до кінця поточного року.

Голова ФРС Джером Пауелл, який виступив у середу в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США, заявив, що убачає прогрес в уповільненні інфляції. Він зазначив, однак, що у нього немає достатньої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до цільового показника ФРС у 2%, щоб розпочати зниження ставки.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Курс євро до долара за даними на 15:00 EET становить $1,0859 порівняно з $1,0830 на закриття попередньої сесії.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2880 порівняно з $1,2849 за підсумками торгів у середу.

Фунт тримається близько чотиримісячного максимуму в парі з доларом. Головний економіст Банку Англії Г'ю Пілл заявив напередодні, що британський ЦБ продовжує домагатися "значного прогресу" в боротьбі з інфляцією.

При цьому він зазначив, що базова інфляція у Великій Британії залишається "дискомфортно стійкою", оскільки темпи зростання цін у сфері послуг, а також підвищення зарплат залишаються близькими до 6%.

Курс долара щодо єни опустився до 161,54 єни зі 161,7 єни напередодні, вартість американської валюти в парі з офшорним юанем знизилася до 7,2770 юаня з 7,2923 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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