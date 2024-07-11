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НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,8423 грн/$1
12:40 11.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 липня 2024 року.
|Показник
|10.07.2024
|11.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.6868
|40.8423
|0.38
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 липня - 40,7146 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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