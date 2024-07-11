Азійські акції зростають, оскільки TSMC підштовхує техсектор; Nikkei на рекордно високому рівні

Азіатські акції зросли в четвер на тлі зростання акцій технологічних компаній після того, як позитивні показники прибутку гіганта з виробництва мікросхем TSMC викликали більший оптимізм щодо штучного інтелекту, а японські акції подолали нові піки.

Регіональні акції наслідували нічне ралі на Уолл-стріт, де індекси S&P 500 і NASDAQ Composite підскочили до рекордних максимумів, оскільки коментарі голови ФРС Джерома Пауелла породили оптимізм щодо м'якої посадки американської економіки і того, що відсоткові ставки в кінцевому підсумку знизяться в цьому році.

Коментарі Пауелла привернули увагу до майбутніх даних по інфляції індексу споживчих цін, оскільки ці дані, ймовірно, вплинуть на перспективи ФРС щодо процентних ставок.

Регіональні акції технологічних компаній показали найкращі результати за день, а виробники мікросхем зросли разом з тайванською компанією TSMC після того, як найбільший в світі виробник мікросхем показав набагато більший, ніж очікувалося, дохід у другому кварталі.

Акції TSMC зросли майже на 2%, і досягли рекордного рівня після публікації сильних показників доходів за червень. Виробник мікросхем отримав значну вигоду від збільшення попиту на мікросхеми завдяки індустрії штучного інтелекту.

Це поняття стимулювало інші азіатські технологічні акції. Технологічні індекси KOSPI та Hang Seng додали 1,5% та 0,8% відповідно.

Виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, який тісно пов'язаний з індустрією ШІ, зріс більш ніж на 3%. Південнокорейські акції також отримали кілька сигналів від Банку Кореї, який залишив процентні ставки незмінними на 12-му засіданні поспіль.

Зростання акцій технологічних компаній стимулювало японські ринки: індекс Nikkei 225 зріс на 0,9% до рекордного рівня 42 460,0 пунктів. Широкий індекс TOPIX додав 0,7%, оскільки слабкість єни також привернула увагу іноземних інвесторів і принесла користь експортоорієнтованим акціям.

Слабкі дані по замовленнях в машинобудуванні породили подальші сумніви щодо економічного здоров'я Японії, що, ймовірно, змусить Банк Японії бути обережним щодо подальшого підвищення процентних ставок. Пригнічуючі дані по інфляції у виробничому секторі, опубліковані в середу, посилили цю думку.

Азійські ринки також зросли, оскільки бети на зниження відсоткових ставок у США посилили апетит до ризикових акцій.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,9% і опинився на відстані витягнутої руки від рекордного максимуму.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,1% та 0,7% відповідно. Обидва отримали певну підтримку від акцій технологічних компаній, які відскочили від більш ніж чотиримісячних мінімумів, досягнутих в липні.

Китайські акції постраждали від низки посередніх економічних показників, які посилили занепокоєння щодо повільного економічного відновлення в країні. Зараз основна увага прикута до даних по торгівлі, які будуть опубліковані в п'ятницю і дадуть більше інформації про найбільшу економіку Азії.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, при цьому індекс відновився після втрат, зафіксованих на попередній сесії. У червні та на початку липня індекс Nifty досяг низки рекордних максимумів, а на останніх сесіях зафіксував певний прибуток.