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АНАЛІТИКА

Долар дрейфує напередодні даних з інфляції в США; стерлінг дужчає

07:47 11.07.2024 |

Фінанси

 

Долар трохи знизився в четвер, хоча рух був в основному стриманим напередодні звіту по інфляції в США, який має бути опублікований сьогодні, в той час як стерлінг зміцнився на тлі зниження очікувань зниження ставки Банком Англії (BoE) в серпні.

Британський фунт виріс до місячного максимуму в $1,28545 на початку азіатських торгів, збільшившись на 0,48% в порівнянні з попередньою сесією після того, як коментарі політиків Банку Англії змусили ринки зменшити бети на цикл пом'якшення, який почнеться в наступному місяці.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл в середу заявив, що ціновий тиск в британській економіці залишається стійким і що час першого зниження ставки є "відкритим питанням". Його колега Кетрін Манн дала зрозуміти, що навряд чи проголосує за зниження процентної ставки в серпні.

"Напередодні засідання Банку Англії 1 серпня Комітет з грошово-кредитної політики (КМП) матиме лише один додатковий набір даних, - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

"Одного набору даних навряд чи буде достатньо для того, щоб КМП міг отримати впевненість щодо шляху інфляції, і КМП може схилитися до того, щоб дочекатися нових даних. Ми вважаємо, що з покращенням даних влітку, КМП матиме більше впевненості у зниженні ставок у вересні".

На більш широкому ринку долар втратив свої позиції, хоча валюти переважно торгувалися в бічному тренді, оскільки інвестори не поспішали відкривати нові позиції напередодні звіту по інфляції в США.

По відношенню до долара США євро подорожчав на 0,04% до $1,0834, а австралійський долар виріс на 0,01% до $0,6754.

Курс долара до кошика валют майже не змінився і склав 104,95 за долар США.

Очікується, що базова інфляція в США в червні зросла на 0,2% в місячному вимірі, а річний показник становитиме 3,4%.

"Консенсус полягає в тому, що базова інфляція зросте на 0,2%. Ми вважаємо, що це також може статися", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Такий результат, очевидно, зміцнить впевненість у тому, що FOMC зможе знизити ставки досить скоро, тому я думаю, що підвищення на 0,2% може дещо знизити курс долара, якщо ринкові ціни на вересневе (зниження) зростуть".

Згідно з CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки Федеральним резервом у вересні становить понад 70%, в порівнянні з майже рівною ймовірністю місяць тому.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив в середу, що центральний банк США буде приймати рішення щодо процентних ставок "коли і як" вони будуть потрібні, відкинувши припущення про те, що зниження ставки у вересні може розглядатися як політичний акт напередодні осінніх президентських виборів.

У той же час новозеландський долар виріс на 0,11% до $0,60885, відігравши частину втрат з попередньої сесії, коли він впав на 0,7% після того, як Резервний банк Нової Зеландії зробив "голубиний" нахил в своїй заяві про монетарну політику.

На єну продовжувала тиснути різка різниця у відсоткових ставках між США та Японією, і востаннє вона становила 161,54 за долар, що є майже 38-річним мінімумом.

Багато японських приватних банків, які зустрічалися з представниками Банку Японії у вівторок, закликали центральний банк скоротити вдвічі щомісячну купівлю облігацій приблизно до 2026 року, повідомили агентству Reuters два чиновники, безпосередньо знайомі з ходом обговорення.

Очікується, що на майбутньому засіданні 30-31 липня Банк Японії викладе план, як зменшити величезні обсяги купівлі облігацій, оскільки він поступово працює над нормалізацією політики.

За матеріалами: investing.com
 

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