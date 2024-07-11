Акції ростуть, прибутковість казначейських облігацій на паузі, Пауелл зміцнює надії на зниження ставок

Глобальний індекс акцій виріс до рекордних рівнів в середу, в той час як прибутковість казначейських облігацій США знизилася, а коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла підживлюють надії на зниження процентних ставок, оскільки інвестори очікують на ключові дані по інфляції в США.

Пауелл заявив законодавцям в Конгресі, що він ще не готовий оголосити інфляцію переможеною, але США залишаються на шляху повернення до стабільних цін і низького рівня безробіття, і ФРС "дуже зосереджена на тому, щоб залишатися на цьому шляху".

У вівторок Пауелл заявив Конгресу, що оскільки економіка США більше не є надто гарячою, центральний банк повинен зважувати ризики і зможе знизити ставки, як тільки інфляція досягне більшого прогресу.

"Пауелл повторює, що якщо інфляція продовжить сповільнюватися, ФРС повинна бути готова до підвищення ставок. Також здається, що він додав трохи більше уваги до ринку праці", - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward Jones в Нью-Йорку. "Схоже, що вересень і грудень знову на порядку денному для зниження ставок".

На додаток до коментарів Пауелла, Махаджан сказала, що невелике падіння дохідності облігацій, схоже, також надає підтримку акціям.

Інвестори також чекають червневого звіту по індексу споживчих цін (ІСЦ), який вийде в четвер, і звіту по індексу цін виробників (ІЦВ), який вийде в п'ятницю, і очікують, що ці дані додадуть оптимізму щодо того, що ФРС зможе знизити ставки в цьому році.

Трейдери наразі оцінюють 46% ймовірність того, що ФРС знизить ставки на два пункти до кінця грудневого засідання, і 70% ймовірність того, що перше зниження відбудеться у вересні, згідно з CME FedWatch Tool.

На Уолл-стріт індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 429,39 пункту, або на 1,09%, до 39 721,36, S&P 500 - на 56,93 пункту, або на 1,02%, до 5 633,91, а Nasdaq Composite - на 218,16 пункту, або на 1,18%, до 18 647,45.

Для S&P 500 середа стала шостим поспіль рекордно високим закриттям, а для Nasdaq - сьомим поспіль.

Світовий фондовий індекс MSCI виріс на 7,03 пункти, або на 0,86%, до 824,81. Це стало шостим рекордно високим закриттям глобального індексу за останні 7 сесій, а також найбільшим одноденним відсотковим приростом з 12 червня.

Європейський індекс STOXX 600 раніше закрився на 0,91%.

Що стосується казначейських облігацій, то "голубині" коментарі Пауелла призвели до зниження дохідності, а значний аукціон з розміщення 10-річних облігацій США також незначно збільшив попит на казначейські облігації, що також вплинуло на їхню дохідність.

Дохідність 10-річних облігацій США знизилась на 1,8 базисних пункти до 4,282% з 4,3% наприкінці вівторка, в той час як дохідність 30-річних облігацій знизилась на 2,5 базисних пункти до 4,4702%.

Дохідність 2-річних облігацій, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями щодо відсоткових ставок, впала на 0,6 базисних пунктів до 4,6221% з 4,628% наприкінці вівторка.