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Нацбанк скасував валютні обмеження на імпорт товарів для ОПК
Національний банк України переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортно-імпортних операцій. Так, скасовано граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання та обладнання, що імпортуються виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Ці зміни стосуються також імпорту відповідних товарів та обладнання з метою створення та/або розширення виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення (в межах виконання таких контрактів із державними замовниками).
Передбачено, що виконавці державних контрактів мають бути включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.
"Зазначені зміни створять умови для посилення стійкості сектору національної безпеки та оборони України", - підкреслили в НБУ.
Окрім того, збільшено з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції, здійснених з 12 липня 2024 року.
Це товари за такими кодами згідно з УКТЗЕД: 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005 (кукурудза), 1201 (соя), 1205 (ріпак), 1206 00 (соняшник), 1507 (олія соєва), 1512 (олія соняшникова), 1514 (олія ріпакова) та 2306 (макуха).
"Рішення дасть змогу підтримати вітчизняних експортерів агропродукції, враховуючи наявні логістичні виклики. Крім того, це розширить їхні можливості з освоєння нових ринків збуту, зокрема Азії та Африки", - додали в Нацбанку.
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