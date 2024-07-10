Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 20:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється відносно єни
15:51 10.07.2024 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,075%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Трейдери очікують сьогоднішнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.
Напередодні Пауелл, який представив доповідь про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату, знову заявив, що Федрезерву потрібно більше підтверджень спаду інфляції, щоб розпочати зниження ставки.
"Ми бачимо збереження колишньої риторики і вважаємо, що Пауелл задоволений спокоєм ринків на цьому етапі, коли статистика починає показувати рух економіки у правильному напрямі", - зазначає аналітик ING Франческо Пезоле, якого цитує газета The Wall Street Journal.
У четвер будуть опубліковані червневі дані про динаміку споживчих цін у США, які нададуть трейдерам нові сигнали щодо можливих термінів пом'якшення політики ФРС. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції в США до 3,1% у річному вираженні з травневих 3,3%.
Курс євро до долара за даними на 14:50 EET в середу становить $1,0825 порівняно з $1,0813 на закриття попередньої сесії.
Євро, ймовірно, дешевшатиме через збереження політичної невизначеності у Франції після парламентських виборів, на яких жодна з політичних сил не отримала абсолютної більшості.
"Стає дедалі очевиднішим, що коаліційні переговори у Франції будуть тривалими і складними, - каже Пезоле. - Можуть знадобитися тижні на вихід з глухого кута, і ринки нервуватимуть у зв'язку з цим".
Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2809 порівняно з $1,2787 на закриття попередньої сесії.
Курс долара щодо єни збільшився до 161,52 єни зі 161,31 єни напередодні, вартість американської валюти в парі з офшорним юанем піднялася до 7,2911 юаня з 7,2884 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється відносно єни
|Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік
|Кількість страховиків в Україні в червні 2024р скоротилася на 5, брокерів - не змінилася
|Мінагрополітики затвердило умови для страхування врожаю цукрових буряків
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,6858 грн/$1
|НБУ збільшив термін повернення валютної виручки для аграріїв до 120 днів
Бізнес
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли