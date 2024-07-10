Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється відносно єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,075%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Трейдери очікують сьогоднішнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

Напередодні Пауелл, який представив доповідь про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату, знову заявив, що Федрезерву потрібно більше підтверджень спаду інфляції, щоб розпочати зниження ставки.

"Ми бачимо збереження колишньої риторики і вважаємо, що Пауелл задоволений спокоєм ринків на цьому етапі, коли статистика починає показувати рух економіки у правильному напрямі", - зазначає аналітик ING Франческо Пезоле, якого цитує газета The Wall Street Journal.

У четвер будуть опубліковані червневі дані про динаміку споживчих цін у США, які нададуть трейдерам нові сигнали щодо можливих термінів пом'якшення політики ФРС. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції в США до 3,1% у річному вираженні з травневих 3,3%.

Курс євро до долара за даними на 14:50 EET в середу становить $1,0825 порівняно з $1,0813 на закриття попередньої сесії.

Євро, ймовірно, дешевшатиме через збереження політичної невизначеності у Франції після парламентських виборів, на яких жодна з політичних сил не отримала абсолютної більшості.

"Стає дедалі очевиднішим, що коаліційні переговори у Франції будуть тривалими і складними, - каже Пезоле. - Можуть знадобитися тижні на вихід з глухого кута, і ринки нервуватимуть у зв'язку з цим".

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2809 порівняно з $1,2787 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни збільшився до 161,52 єни зі 161,31 єни напередодні, вартість американської валюти в парі з офшорним юанем піднялася до 7,2911 юаня з 7,2884 юаня.