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АНАЛІТИКА

Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік

15:46 10.07.2024 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти - до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися - із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали - на $0,29 млрд.

Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $5,24 млрд більше ніж продало.

Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти - до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили - на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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