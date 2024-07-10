Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 20:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік
15:46 10.07.2024 |
Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $0,97 мільярда.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, у червні населення зменшило обсяги купівлі готівкової валюти - до $2,08 млрд із рекордних за рік $2,24 млрд у травні. Водночас обсяги продажу готівкової валюти також зменшилися - із $1,27 млрд у травні до $1,19 млрд у червні.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,38 млрд, а продали - на $0,29 млрд.
Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $5,24 млрд більше ніж продало.
Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у травні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,04 мільярда. Зокрема, у травні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти - до $2,24, це рекордний показник щонайменше за рік.
Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили - на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро і фунта, зміцнюється відносно єни
|Українці скупили з початку року валюти на $5,3 мільярда. Це більше, ніж за увесь минулий рік
|Кількість страховиків в Україні в червні 2024р скоротилася на 5, брокерів - не змінилася
|Мінагрополітики затвердило умови для страхування врожаю цукрових буряків
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,6858 грн/$1
|НБУ збільшив термін повернення валютної виручки для аграріїв до 120 днів
Бізнес
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли