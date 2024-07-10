НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,6858 грн/$1

Більшість азіатських акцій торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки ринки перетравили змішані дані по інфляції в Китаї і Японії, в той час як основна увага була зосереджена на тому, коли Федеральна резервна система США може почати знижувати процентні ставки.