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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,6858 грн/$1
12:45 10.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 липня 2024 року.
|Показник
|09.07.2024
|10.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.7680
|40.6858
|-0.2
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 липня - 40,7662 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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