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НБУ збільшив термін повернення валютної виручки для аграріїв до 120 днів
11:56 10.07.2024 |
Національний банк України (НБУ) розширив граничний термін повернення експортної виручки для низки аграрної продукції з 90 до 120 днів, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у середу.
"Вітаю рішення Нацбанку про збільшення термінів повернення валютної виручки для аграрної продукції до 120 днів. Це назріле рішення значно підтримає наших експортерів, які переорієнтуються на азійський та африканський ринок", - написав він у телеграмі.
Водночас на сайті Національного банку України відповідна інформація поки що відсутня.
Як повідомлялося, уряд ще 21 червня рекомендував НБУ збільшити до 120 днів граничний термін повернення валютної виручки за експорт деяких товарів агровиробництва, зокрема пшениці, жита, раніше зменшений зі 180 до 90 днів. Однак голова Нацбанку Андрій Пишний 4 липня зазначав, що регулятор "наближається до відповідних позицій, аналізуючи проблематику, яка виникає в аграріїв".
Раніше Нацбанк, незважаючи на численні запити, залишався противником ініціативи щодо збільшення термінів повернення експортної валютної виручки в різних сферах, пропонуючи, навпаки, розширити перелік товарів зі скороченим терміном її повернення.
Пишний наводив дані, що після скорочення строку повернення експортної виручки в листопаді 2023 року для аграрної продукції зі 180 до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було додатним і в середньому становило $134 млн на місяць, тоді як у другому півріччі 2023 року воно було від'ємним - у середньому $1,3 млрд на місяць.
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