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Ціни на золото стабільні на тлі спекуляцій щодо зниження ставок, мідь падає через інфляцію в Китаї
08:22 10.07.2024 |
Ціни на золото трохи зросли на торгах в Азії в середу, оскільки коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла викликали посилення спекуляцій щодо того, коли центральний банк почне знижувати процентні ставки.
Серед промислових металів, ціни на мідь впали, знищивши більшу частину нещодавнього відновлення після змішаних сигналів щодо інфляції з Китаю, найбільшого імпортера міді.
Золото дещо зміцнилося на останніх сесіях, оскільки долар впав на тлі зростаючих очікувань зниження ставок у вересні. Але жовтий метал застопорився, оскільки ФРС все ще не дала чітких сигналів щодо шляху процентних ставок.
Спотове золото о 06:20 EET подорожчало на 0,2% до 2367,73 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,3% до 2373,90 доларів за унцію до 00:20 за східноєвропейським часом (04:20 за Гринвічем).
Ціни на жовтий метал призупинили своє нещодавнє зростання після того, як Пауелл відзначив деяке охолодження на ринку праці та прогрес у зниженні інфляції.
Але голова ФРС підтвердив прихильність центрального банку до цільового рівня інфляції в 2% і не дав жодних прямих вказівок на те, коли ФРС почне знижувати ставки.
Хоча трейдери в основному зберегли свої бети на зниження ставки у вересні, заява Пауелла викликала деяку підвищену обережність перед ключовими даними по інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані в четвер. Очікується, що цей показник покаже подальше уповільнення інфляції в червні, хоча і незначне.
Долар дещо зміцнився після виступу Пауелла. Голова ФРС також має виступити перед Палатою представників пізніше в середу.
Перспективи золота значною мірою пов'язані з динамікою процентних ставок цього року, особливо з огляду на те, що високі ставки тиснули на ринки дорогоцінних металів протягом останніх двох років.
Інші дорогоцінні метали відступили в середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $997,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $31,025 за унцію.
Срібло в значній мірі перевершило золото в останні місяці, причому промислове застосування цього металу дало йому перевагу над золотом.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 844,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь знизилися на 0,4% до $4,5652 за фунт.
На настрої щодо червоного металу вплинули змішані дані по інфляції з Китаю, найбільшого імпортера міді. Інфляція в Китаї знизилася в червні, оскільки витрати залишалися під тиском слабких економічних перспектив Китаю.
Хоча індекс цін виробників знизився найповільнішими темпами за останні 16 місяців, дефляційна тенденція в Китаї все ще залишається в значній мірі в силі.
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