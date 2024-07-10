Долар перебуває на висоті в середу, відскочивши від тритижневого мінімуму після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл обережно висловився про те, як скоро відбудеться зниження процентних ставок в США.

Новозеландський долар ослаб після того, як центральний банк висловив упевненість, що інфляція повернеться до цільового діапазону цього року, стимулюючи бети на скоре пом'якшення політики.

У перший день свого виступу в Конгресі Пауелл заявив, що зниження ставки не є доцільним, поки ФРС не отримає "більшої впевненості" в тому, що інфляція рухається до цільового рівня в 2%.

Він, однак, відзначив охолодження ринку праці. "Зараз ми стикаємося з двосторонніми ризиками" і не можемо більше зосереджуватися виключно на інфляції, сказав він.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести основних валют, включаючи євро та ієну, залишився без змін на рівні 105,14 після зростання у вівторок приблизно на 0,1%. У понеділок він впав до найнижчого рівня з 13 червня після несподівано м'яких даних по зайнятості в США.

Наразі трейдери вбачають приблизно 73% ймовірність зниження ставки до вересня, знизившись з 76% днем раніше. Друге зниження ставки в основному очікується в грудні.

"Пауелл був обережним, щоб не стати на шлях, з якого вони все ще можуть бути легко збиті потоком даних", - сказав Тейлор Нуджент, старший ринковий економіст Національного банку Австралії.

"Навіть якщо ринки дивляться на вересень як на ймовірну дату старту, ціноутворенню складно закріпитися набагато далі, оскільки потрібно пройти три публікації ІСЦ і два звіти із заробітної плати, що може легко затримати процес".

Після виступу в Сенаті, сьогодні Пауелл має виступити в Палаті представників. Дані по індексу споживчих цін за червень будуть опубліковані в четвер.

Долар виріс на 0,13% до 161,525 ієни.

Курс євро не змінився і склав $1,0815.

Новозеландський ківі впав на 0,55% до $0,60915, віддалившись від тритижневого максимуму понеділка в $0,6171.

Австралійський долар виріс на 0,5% проти свого сусіда, досягнувши 1,1065 новозеландського долара вперше з лютого 2023 року.

Резервний банк Нової Зеландії залишив ставки без змін, як і очікувалося, але висловив упевненість, що інфляція повернеться до цільового рівня у другій половині цього року. На попередньому засіданні в травні політики вказали на можливість додаткового підвищення ставок.

"Це було менш "яструбине" або більш "голубине", ніж у травні", - сказав Імре Шпейзер, стратег Westpac.

"Вони готуються до зниження ставок, по суті".

Австралійський долар знизився на 0,1% до $0,67345, але все ще тримається близько до шестимісячного піку понеділка в $0,67615.