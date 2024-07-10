S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів завдяки зростанню Nvidia

S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних показників закриття у вівторок, чому сприяло зростання акцій Nvidia після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив законодавцям, що більш "хороші" економічні дані посилять аргументацію на користь зниження ставок.

Виробник ШІ-чіпів Nvidia піднявся на 2,5%, компенсувавши зниження акцій інших виробників чіпів.

Акції Microsoft впали на 1,4%, а Tesla додала 3,7%, збільшивши свій приріст у 2024 році до 5%.

Це було шосте рекордно високе закриття Nasdaq і п'яте поспіль для S&P 500, оскільки оптимізм щодо зростання штучного інтелекту в корпоративному секторі США компенсував невизначеність щодо шляхів зниження ставок ФРС.

У своєму виступі в Конгресі Пауелл сказав, що, хоча інфляція "залишається вище" цільового показника м'якого приземлення в 2%, в останні місяці вона покращується, і "більше хороших даних посилить" аргументи на користь зниження процентних ставок.

Однак голова центрального банку наполягав на тому, що він не "надсилає жодних сигналів щодо термінів будь-яких майбутніх дій".

Згідно з даними CME's FedWatch, ринки дотримуються оцінки в 50 базисних пунктів пом'якшення на рік, вбачаючи майже 72% ймовірність зниження ставки на 25 б.п. на вересневому засіданні ФРС. Місяць тому ці ставки становили менше 50%.

"Економіка США, а наразі і американський ринок праці, були напрочуд стійкими протягом 2024 року, і наш базовий сценарій полягає в тому, що рецесія не є найбільш вірогідним результатом, а скоріше нам слід продовжувати очікувати помірного зростання до кінця цього року і в наступному", - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management.

Цього тижня також будуть опубліковані дані по інфляції, в тому числі індекс споживчих цін в четвер і індекс цін виробників в п'ятницю.

Акції JPMorgan і Wells Fargo виросли більш ніж на 1%, а Citi - на 2,8%. У п'ятницю ці три банки опублікують квартальні результати, що знаменує початок сезону звітності за другий квартал.

Агентство Reuters повідомило, що ФРС розглядає зміну правил, яка може заощадити великим банкам мільярди доларів капіталу.

Згідно з даними LSEG I/B/E/S, аналітики в середньому очікують, що компанії S&P 500 збільшать сукупний прибуток на акцію на 10,1% у другому кварталі порівняно з 8,2% у першому кварталі.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,07% і завершив сесію на позначці 5 576,98 пунктів.

Nasdaq виріс на 0,14% до 18 429,29 пунктів, тоді як Dow Jones Industrial Average знизився на 0,13% до 39 291,97 пунктів.

Навіть коли S&P 500 виріс, акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,5 до одного в рамках індексу.

Акції Tempus AI зросли майже на 4% після того, як JPMorgan, Morgan Stanley та інші брокерські компанії почали покривати акції "бугаєвими" рейтингами. Фірма з генетичного тестування, яка отримує "несуттєвий" дохід від свого ШІ-бізнесу, подешевшала приблизно на 7% порівняно з ціною в $37, встановленою під час червневого IPO.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим - 9,6 мільярда акцій, в порівнянні з середнім показником в 11,6 мільярда акцій за попередні 20 сесій.