Обсяг золота в ETF у червні зріс ще на 17,5 т - WGC

Світові ETF (exchange traded funds - біржові інвестиційні фонди) за червень 2024 року додали $1,4 млрд, що відповідає 17,5 тонни золота, підрахував World Gold Council (WGC).

Це другий місяць приросту після тривалого періоду відтоку, до того ж позитивна динаміка спостерігалася в усіх регіонах, окрім Північної Америки. Зниження прибутковості на ключових ринках і ослаблення недоларових валют підвищили привабливість золота для місцевих інвесторів, пояснює WGC.

На кінець червня вартість золота у світових фондах оцінюється в $233,3 млрд. Це відповідає 3 тис. 105,5 тонни дорогоцінного металу.

