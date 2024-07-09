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АНАЛІТИКА

Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, ринок очікує виступу Пауелла

15:49 09.07.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Ринок очікує виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, який представить піврічну доповідь про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату США. У середу Пауелл виступить у комітеті із фінансових послуг Палати представників американського Конгресу.

Трейдери також очікують на статдані про динаміку споживчих цін у Штатах за червень, які будуть оприлюднені в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції у США до 3,1% у річному вираженні з травневих 3,3%.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднявся під час торгів на 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

DXY, який втратив майже 1% минулого тижня, тримається поблизу тритижневого мінімуму на тлі зростання очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федрезервом. Наразі трейдери оцінюють у 76% шанси на зниження ставки ФРС у вересні, зазначає Trading Economics.

Останні статдані засвідчили зростання безробіття в США в червні до максимальних із листопада 2021 року 4,1%, а також посилення спаду ділової активності у сфері послуг.

Курс євро до долара за даними на 14:50 EET у вівторок становить $1,0816 порівняно з $1,0826 на закриття попередньої сесії.

Ринок продовжує оцінювати результати другого туру парламентських виборів у Франції, що відбувся минулої неділі. Жодна з сил не отримала абсолютної більшості на виборах, у зв'язку з чим французький парламент буде "підвішеним".

Валютні трейдери "очікують будь-яких даних щодо коаліційних переговорів у Франції", зазначається в огляді аналітиків ING, який цитує газета Financial Times.

"Сценарії можуть варіюватися від формування "лівого" уряду до призначення прем'єр-міністром технократа, дружнього до ринків", - йдеться в огляді.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2799 порівняно з $1,2806 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни збільшився до 161,12 єни зі 160,83 єни напередодні, вартість американської валюти в парі з офшорним юанем піднялася до 7,2902 юаня з 7,2856 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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