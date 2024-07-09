Фінансові новини
- |
- 09.07.24
- |
- 21:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, ринок очікує виступу Пауелла
15:49 09.07.2024 |
Долар США слабо дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок.
Ринок очікує виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, який представить піврічну доповідь про грошово-кредитну політику в банківському комітеті Сенату США. У середу Пауелл виступить у комітеті із фінансових послуг Палати представників американського Конгресу.
Трейдери також очікують на статдані про динаміку споживчих цін у Штатах за червень, які будуть оприлюднені в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції у США до 3,1% у річному вираженні з травневих 3,3%.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднявся під час торгів на 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.
DXY, який втратив майже 1% минулого тижня, тримається поблизу тритижневого мінімуму на тлі зростання очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Федрезервом. Наразі трейдери оцінюють у 76% шанси на зниження ставки ФРС у вересні, зазначає Trading Economics.
Останні статдані засвідчили зростання безробіття в США в червні до максимальних із листопада 2021 року 4,1%, а також посилення спаду ділової активності у сфері послуг.
Курс євро до долара за даними на 14:50 EET у вівторок становить $1,0816 порівняно з $1,0826 на закриття попередньої сесії.
Ринок продовжує оцінювати результати другого туру парламентських виборів у Франції, що відбувся минулої неділі. Жодна з сил не отримала абсолютної більшості на виборах, у зв'язку з чим французький парламент буде "підвішеним".
Валютні трейдери "очікують будь-яких даних щодо коаліційних переговорів у Франції", зазначається в огляді аналітиків ING, який цитує газета Financial Times.
"Сценарії можуть варіюватися від формування "лівого" уряду до призначення прем'єр-міністром технократа, дружнього до ринків", - йдеться в огляді.
Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2799 порівняно з $1,2806 на закриття попередньої сесії.
Курс долара щодо єни збільшився до 161,12 єни зі 160,83 єни напередодні, вартість американської валюти в парі з офшорним юанем піднялася до 7,2902 юаня з 7,2856 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг золота в ETF у червні зріс ще на 17,5 т - WGC
|Долар США слабко дорожчає до євро і фунта, ринок очікує виступу Пауелла
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,7680 грн/$1
|НБУ достроково погашатиме депосертифікати в активах неплатоспроможних банків
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.07.24
|Ціни на золото зростають в очікуванні виступу Пауелла
|Акції в Азії зростають з Nikkei на чолі, Китай відстає через торгові побоювання
Бізнес
|Створено найточніший на планеті атомний годинник, який втрачатиме секунду кожні 30 мільярдів років
|Copilot тепер може керувати вашим Android-смартфоном через ПК з Windows 11
|У США розпочалося будівництво першого розумного шосе, яке попереджатиме водіїв про небезпеки та затори
|Meta представила новий ШІ-інструмент для генерації 3D-ресурсів
|YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос
|Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
|BMW представив четверте покоління кросовера X3