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НБУ достроково погашатиме депосертифікати в активах неплатоспроможних банків
12:37 09.07.2024 |
Національний банк України (НБУ) у разі зарахування банку до категорії неплатоспроможних або відкликання його ліцензії та ліквідації здійснюватиме дострокове погашення депозитних сертифікатів (ДС), що перебувають у власності фінустанови, йдеться в постанові правління регулятора №80 від 6 липня.
"Перерахування коштів від дострокового погашення відсоткових депозитних сертифікатів здійснюється в сумі, що розраховується шляхом збільшення їхньої вартості, встановленої та оголошеної в умовах розміщення, на суму нарахованих відсотків, а дисконтних депозитних сертифікатів - виходячи з їхньої справедливої вартості", - пояснюється в постанові.
Згідно з нею, центробанк зобов'язується перерахувати кошти не пізніше наступного робочого дня після визнання банку неплатоспроможним.
Уточнено, що постанова набуває чинності з 1 вересня цього ж року.
Як повідомлялося, з 14 червня НБУ знизив облікову ставку і ставку ДС овернайт з 13,5% до 13%, а ставки за тримісячними ДС опустилася з 16,5% до 16%. На останньому тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у п'ятницю, 28 червня, їхній обсяг скоротився вдруге поспіль - на 10,03 млн грн, до 150,31 млн грн.
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