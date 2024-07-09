Ціни на золото зростають в очікуванні виступу Пауелла

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, компенсувавши деякі нічні втрати, оскільки трейдери чекають "голубиних" сигналів від прийдешнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Жовтий метал відступив у понеділок, але все ще утримував певний прибуток минулого тижня, оскільки низка позитивних даних з ринку праці підштовхнула очікування щодо зниження процентної ставки у вересні. Слабкий долар також сприяв зростанню золота.

Спотове золото о 06:21 EET подорожчало на 0,4% до 2367,97 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, підскочили на 0,5% до 2374,40 доларів за унцію.

Золото виграло від посилення спекуляцій щодо зниження процентної ставки у вересні, особливо на фоні відступу долара.

М'які показники на ринку праці змусили трейдерів зробити ставку на те, що Пауелл буде звучати оптимістично під час дводенного виступу в Конгресі, який розпочнеться пізніше у вівторок.

Хоча Пауелл нещодавно відзначив прогрес на шляху до дезінфляції, він також сказав, що ФРС все ще потребує більшої впевненості, щоб почати знижувати ставки.

Окрім Пауелла, цього тижня мають виступити й інші посадовці ФРС.

Також очікується публікація ключових даних по інфляції індексу споживчих цін, які, ймовірно, вплинуть на перспективи ФРС щодо процентних ставок.

Зниження процентних ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони зменшують привабливість долара і боргових зобов'язань, які зазвичай виглядають краще в умовах високих процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали зросли у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до 1022,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1% до 31,218 доларів за унцію. Срібло також значно перевершило золото в останні місяці.

Серед промислових металів ціни на мідь у вівторок ще більше зросли, оскільки вони відновилися після значних втрат у червні.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9,933,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до $4,6245 за фунт.

Трейдери міді були зосереджені на економічних сигналах з боку Китаю, який є найбільшим імпортером міді, з цифрами по торгівлі та інфляції, які повинні бути опубліковані цього тижня.

Але Китай був болючою точкою для міді, оскільки зниження оптимізму щодо цієї країни призвело до різких втрат червоного металу протягом червня. Побоювання торгової війни із Заходом також утримували ціни на мідь на відносно низькому рівні.