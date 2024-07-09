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АНАЛІТИКА

Долар падає перед виступом Пауелла; євро витримує невизначеність у Франції

07:55 09.07.2024 |

Фінанси

 

У вівторок курс долара США впав до багатотижневого мінімуму проти основних конкурентів, незважаючи на несподівано м'який п'ятничний звіт по зайнятості, оскільки трейдери очікують на заяву голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який повинен дати підказки щодо подальшої політики процентних ставок.

Євро утримався на своїх позиціях після різких коливань у понеділок, оскільки інвестори змирилися з тим, що парламент Франції завис, що вказує на потенційний політичний глухий кут, але знімає багато фіскальних проблем, пов'язаних з перемогою ультраправих або лівих сил.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до євро, фунта стерлінгів, ієни та трьох інших основних валют, не змінився і склав 104,99 на початку азіатської сесії, тримаючись близько до нічного мінімуму 104,80, який спостерігався протягом 3,5 тижнів.

Минулого тижня індекс впав на 0,9%, що було посилено п'ятничним щомісячним звітом по заробітній платі, який збільшив бети на те, що ФРС незабаром почне знижувати ставки.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, трейдери наразі роблять бети близько 76% на зниження ставки на вересневому засіданні, в порівнянні з 66% тиждень тому. Ще одне зниження очікується в грудні.

Голова ФРС Пауелл буде виступати в Конгресі протягом двох днів, починаючи з Сенату у вівторок і закінчуючи Палатою представників в середу.

Дані по споживчих цінах в четвер також можуть мати вирішальне значення, кажуть спостерігачі за ринком, оскільки останні цифри свідчать про охолодження з несподівано високих рівнів на початку року.

"Вся увага буде прикута до того, як Пауелл розкаже про ризики між впертою інфляцією і непотрібним погіршенням ситуації на ринку праці", - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії, який очікує, що долар США знизиться в довгостроковій перспективі.

Тим часом, ринки "досить оптимістично сприйняли" результати французького опитування, додав Атрілл, "розглядаючи політичний глухий кут - і, відповідно, високий ступінь інертності фіскальної політики - як найбільш вірогідний шлях для Франції, більш сприятливий сценарій, ніж будь-яка інша альтернатива".

Курс євро майже не змінився і склав $1,0827, недалеко від майже чотиритижневого піку понеділка на рівні $1,0845. Того ж дня єдина валюта також впала до $1,07915.

Фунт стерлінгів торгувався без змін на рівні $1,28085 після зростання до $1,28455 в понеділок, що є найвищим показником з 12 червня.

Єна була стабільною на рівні 160,91 за долар, знайшовши певну рівновагу на цьому тижні після відскоку від майже 38-річного мінімуму середи на рівні 161,96.

За матеріалами: investing.com
 

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