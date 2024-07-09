Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів; чипмейкери зростають

07:41 09.07.2024 |

Фінанси

 

Індекси S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті торгів у понеділок, оскільки інвестори очікували свіжих даних по інфляції, коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і початку сезону квартальної звітності.

Акції Nvidia зросли майже на 2%, Intel - більш ніж на 6%, а Advanced Micro Devices додали 4%, піднявши філадельфійській індекс напівпровідникових компаній на 1,9%.

Трейдери будуть уважно стежити за даними по споживчих цінах, які вийдуть в четвер, і за даними по цінах виробників, які очікуються в п'ятницю, щоб оцінити прогрес ФРС в боротьбі з інфляцією.

Інвестори побоюються, що занадто довге очікування зниження процентних ставок може зашкодити ринку праці і підштовхнути економіку до рецесії. Вони будуть уважно стежити за піврічним звітом Пауелла перед комітетами Сенату і Палати представників США у вівторок і середу.

"Інвестори хочуть почути "голубиний" тон і визнання того, що двосторонні ризики сьогодні більш рівномірно збалансовані, зокрема, щодо ринку праці", - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій Baird.

Очікування зниження процентних ставок вже у вересні зросли після того, як опублікований у п'ятницю звіт про зайнятість в несільськогосподарському секторі показав, що зростання робочих місць в США сповільнилося в червні - це останні дані, які вказують на слабкість умов на ринку праці.

Трейдери зараз вбачають більше 75% шансів на зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів до вересня, в порівнянні з 60% минулого тижня, згідно з прогнозом CME's FedWatch.

Citigroup, JPMorgan Chase і Wells Fargo відкривають сезон звітності за другий квартал на Уолл-стріт в п'ятницю. Акції Citigroup виросли на 1,1%, в той час як Wells Fargo втратили 1%.

Аналітики в середньому очікують, що компанії S&P 500 збільшать сукупний прибуток на акцію на 10,1% у другому кварталі в порівнянні з 8,2% у першому кварталі, згідно з даними LSEG I/B/E/S.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,10% і завершив сесію на позначці 5 572,85 пунктів.

Nasdaq виріс на 0,28% до 18 403,74 пунктів, в той час як Dow Jones Industrial Average знизився на 0,08% до 39 344,79 пунктів.

Це було п'яте поспіль рекордно високе закриття Nasdaq і четверте поспіль закриття S&P 500.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість знизилися, на чолі з падінням індексу послуг зв'язку на 1,01%, за ним на 0,59% знизився індекс енергетики.

Paramount Global впав на 5,3% після того, як в неділю домовився про злиття зі Skydance Media, що відкриває нову главу в історії однієї з найстаріших голлівудських студій.

Акції Boeing виросли на 0,55% після того, як авіабудівник погодився визнати себе винним у змові з метою шахрайства і виплатити штраф у розмірі $243,6 млн, щоб завершити розслідування Міністерства юстиції США щодо двох фатальних катастроф літаків 737 MAX.

В індексі S&P 500 кількість випусків, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,3 до одного.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 10,1 млрд акцій, порівняно з 11,6 млрд акцій в середньому за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3667  0,01 0,03 40,9722  0,04 0,10
EUR 43,6667  0,08 0,18 44,4444  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,12 0,30 40,6500  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес