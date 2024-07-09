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S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних максимумів; чипмейкери зростають
07:41 09.07.2024 |
Індекси S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів на закритті торгів у понеділок, оскільки інвестори очікували свіжих даних по інфляції, коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і початку сезону квартальної звітності.
Акції Nvidia зросли майже на 2%, Intel - більш ніж на 6%, а Advanced Micro Devices додали 4%, піднявши філадельфійській індекс напівпровідникових компаній на 1,9%.
Трейдери будуть уважно стежити за даними по споживчих цінах, які вийдуть в четвер, і за даними по цінах виробників, які очікуються в п'ятницю, щоб оцінити прогрес ФРС в боротьбі з інфляцією.
Інвестори побоюються, що занадто довге очікування зниження процентних ставок може зашкодити ринку праці і підштовхнути економіку до рецесії. Вони будуть уважно стежити за піврічним звітом Пауелла перед комітетами Сенату і Палати представників США у вівторок і середу.
"Інвестори хочуть почути "голубиний" тон і визнання того, що двосторонні ризики сьогодні більш рівномірно збалансовані, зокрема, щодо ринку праці", - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій Baird.
Очікування зниження процентних ставок вже у вересні зросли після того, як опублікований у п'ятницю звіт про зайнятість в несільськогосподарському секторі показав, що зростання робочих місць в США сповільнилося в червні - це останні дані, які вказують на слабкість умов на ринку праці.
Трейдери зараз вбачають більше 75% шансів на зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів до вересня, в порівнянні з 60% минулого тижня, згідно з прогнозом CME's FedWatch.
Citigroup, JPMorgan Chase і Wells Fargo відкривають сезон звітності за другий квартал на Уолл-стріт в п'ятницю. Акції Citigroup виросли на 1,1%, в той час як Wells Fargo втратили 1%.
Аналітики в середньому очікують, що компанії S&P 500 збільшать сукупний прибуток на акцію на 10,1% у другому кварталі в порівнянні з 8,2% у першому кварталі, згідно з даними LSEG I/B/E/S.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,10% і завершив сесію на позначці 5 572,85 пунктів.
Nasdaq виріс на 0,28% до 18 403,74 пунктів, в той час як Dow Jones Industrial Average знизився на 0,08% до 39 344,79 пунктів.
Це було п'яте поспіль рекордно високе закриття Nasdaq і четверте поспіль закриття S&P 500.
З 11 галузевих індексів S&P 500 шість знизилися, на чолі з падінням індексу послуг зв'язку на 1,01%, за ним на 0,59% знизився індекс енергетики.
Paramount Global впав на 5,3% після того, як в неділю домовився про злиття зі Skydance Media, що відкриває нову главу в історії однієї з найстаріших голлівудських студій.
Акції Boeing виросли на 0,55% після того, як авіабудівник погодився визнати себе винним у змові з метою шахрайства і виплатити штраф у розмірі $243,6 млн, щоб завершити розслідування Міністерства юстиції США щодо двох фатальних катастроф літаків 737 MAX.
В індексі S&P 500 кількість випусків, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,3 до одного.
Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 10,1 млрд акцій, порівняно з 11,6 млрд акцій в середньому за попередні 20 сесій.
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