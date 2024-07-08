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АНАЛІТИКА

Євро слабко дешевшає до долара США на результатах виборів у Франції

15:52 08.07.2024 |

Фінанси

 

Курс євро до долара США слабо дешевшає в понеділок на результатах другого туру парламентських виборів у Франції, що відбувся минулої неділі.

За офіційними даними, "Новий народний фронт", що представляє коаліцію лівих партій, отримав найбільше місць у парламенті - 182. На другій позиції (168 місць) - очолювана президентом Емманюелем Макроном коаліція "Разом". "Національне об'єднання" Марін Ле Пен посіло третю сходинку, отримавши 143 місця.

Поразка вкрай правих на чолі з Ле Пен у другому турі виборів виявилася несподіванкою для багатьох експертів, з огляду на сильні позиції "Національного об'єднання" в першому турі.

Жодна із сил не отримала абсолютної більшості на виборах, у зв'язку з чим французький парламент буде "підвішеним". Це, на думку експертів, є більш сприятливим результатом, ніж формування уряду вкрай правими, яке вважалося можливим, зазначає Trading Economics.

Курс євро до долара за даними на 15:00 кв у понеділок опустився до $1,0834 порівняно з $1,0840 на закриття попередньої сесії.

Динаміка євро, а також підйом французького ринку акцій свідчать про відсутність невдоволення трейдерів результатами виборів, повідомляється в огляді експертів ActivTrades, який цитує The Wall Street Journal.

"Найгіршого сценарію для євро - чіткої перемоги вкрай правих, які є євроскептиками, - вдалося уникнути", - зазначає аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2833 порівняно з $1,2814 на закриття попередньої сесії.

Курс долара щодо єни піднявся до 160,97 єни з 160,76 єни за підсумками торгів у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Увагу трейдерів спрямовано на піврічний звіт Федеральної резервної системи про грошово-кредитну політику, який глава американського ЦБ Джером Пауелл представить у банківському комітеті Сенату у вівторок.

У середу Пауелл виступить у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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