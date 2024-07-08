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НБУ ослабив довідковий курс гривні до 40,6610 грн/$1
12:38 08.07.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 липня 2024 року.
|Показник
|05.07.2024
|08.07.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|40.5251
|40.6610
|0.335
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 липня - 40,5420 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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