НБУ ослабив довідковий курс гривні до 40,6610 грн/$1

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в понеділок, оскільки трейдери очікували нових сигналів щодо процентних ставок в США від голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і ключових даних по інфляції, які повинні бути опубліковані протягом тижня.