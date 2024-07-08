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Чистий продаж валюти Нацбанком скоротився третій тиждень поспіль - до $630,9 млн

09:37 08.07.2024 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив чистий продаж доларів на міжбанківському ринку до $630,91 млн із $670,41 млн попереднього, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, обсяги купівлі валюти центробанком залишаються мізерними - $0,75 млн, тоді як її продаж скоротився до $631,66 млн.

За тиждень офіційний курс гривні зміцнився до 40,5420 грн/$ із 40,6413 грн/$1, хоча в середу курс сягнув історичного мінімуму в 40,7599 грн/$1.

Водночас із початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 6,7%, або на 2,54 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 10,9%, або на 3,98 грн.

На готівковому ринку гривня за тиждень ослабла на 7 коп. - до 40,91 грн/$1.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, з понеділка до четверга негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу, в узгодженості з динамікою курсу нацвалюти, звузилося з $51,41 млн до $47,88 млн.

Загалом обсяги купівлі валюти населенням у червні перевищили обсяги її продажу на $0,97 млрд, тоді як у травні цей показник становив $1,04 млрд.

Як повідомлялося, після ослаблення в травні офіційного курсу гривні на 90 коп. у червні він знизився лише на 3 коп. - до 40,5374 грн/$1, хоча в середині місяця курс і оновив рекордний мінімум за всю історію - 40,6908 грн/$1.

Нацбанк пояснював таке ослаблення зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування в березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого від початку повномасштабної війни пакета пом'якшень валютних обмежень для підприємств.

На готівковому ж ринку після трохи неспокійного травня гривня за підсумками червня навіть зміцнилася на 20 коп. - до 40,85 грн/$1.

Міжнародні резерви України в червні скоротилися, за попередніми оцінками НБУ, на $1,14 млрд - до $37,89 млрд, а чисті інтервенції Нацбанку становили $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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