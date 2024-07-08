Ціни на золото впали з 1-місячного максимуму

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в понеділок, оскільки трейдери очікували нових сигналів щодо процентних ставок в США від голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла і ключових даних по інфляції, які повинні бути опубліковані протягом тижня.

Але ціни на злитки були близькі до місячних максимумів, а також були на порозі прориву назад вище 2400 доларів за унцію на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС почне знижувати процентні ставки у вересні. Ціни на інші метали також виграли від падіння долара, який досяг майже місячного мінімуму.

Спотове золото о 06:33 EET подешевшало на 0,3% до 2384,47 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,2% до 2392,55 доларів за унцію.

Минулого тижня золото різко зросло, вирвавшись з рівня нижче 2300 доларів, оскільки низка слабких даних з ринку праці породила більше оптимізму щодо зниження відсоткових ставок. М'які дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю стали ключовим фактором зростання золота.

Жовтий метал виграє від зниження ставок, яке, як очікується, вивільнить більше ліквідності, а також зменшить привабливість долара і казначейських облігацій.

CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у вересні з більш ніж у 72%, порівняно з 59% минулого тижня.

Цього тижня основна увага буде прикута до нових сигналів щодо економіки та монетарної політики США. Пауелл має надати дводенні свідчення перед Сенатом і Палатою представників, які можуть пролити більше світла на плани ФРС щодо процентних ставок.

Цього тижня також будуть опубліковані дані по інфляції індексу споживчих цін, які, ймовірно, вплинуть на перспективи центрального банку щодо процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали також знизилися в понеділок, але після значного зростання минулого тижня. Ф'ючерси на платину впали на 0,6% до 1039,25 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1% до 31,370 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь в понеділок були різноспрямованими, оскільки побоювання щодо Китаю, як найбільшого імпортера, залишалися в силі.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 1% до $9 983,0 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,9% до $4,6235 за фунт.

Занепокоєння щодо Китаю вплинуло на ціни на мідь в останні тижні, оскільки нещодавні європейські імпортні мита на китайські електромобілі посилили занепокоєння з приводу торгової війни із Заходом.

Посередні економічні показники з Китаю також породили сумніви щодо економічного відновлення в країні.

Дані по торгівлі та інфляції в Китаї будуть опубліковані цього тижня.